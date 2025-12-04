Deel dit: Share App Mail Tweet

Tweede Kamer keert zich tegen EU-verbod op brandstofauto’s 2035: staat het plan nog overeind?

In 2023 werd binnen de Europese Unie een akkoord bereikt: de verkoop van nieuwe brandstofauto’s is vanaf 2035 verboden voor alle EU-landen. Het verbod is echter steeds verder afgezwakt. Dit komt met name door Duitsland, dat al langere tijd een tegengeluid laat horen. Nu keert ook de Nederlandse Tweede Kamer zich tegen het Europese verbod.

De Europese Unie wil geen nieuwe auto’s meer die CO2 uitstoten. Kortom: fabrikanten moeten in 2035 overgaan op volledig elektrische auto’s. Duitsland pleit voor versoepelingen van de duurzaamheidsplannen, mede omdat de transitie niet haalbaar lijkt voor de auto-industrie. Hidde Heutink (PVV) diende in de Tweede Kamer een motie in om, net als Duitsland, tegen het Europese verbod in te gaan.

Duitsland schrijft brief

De Europese auto-industrie kan door het brandstofautoverbod in de knel raken, vooral de Duitse. Een transitie vergt veel tijd en de Chinese concurrentie staat paraat om Europese fabrikanten in te halen. De Duitse economie rust voor een groot deel op de auto-industrie, waardoor het verbod het land zorgen baart. Bondskanselier Friedrich Merz besloot in november een brief te schrijven aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. In de hoop dat het verbod op brandstofauto’s wordt herzien.

Pleiten tegen verbod brandstofauto’s

De Tweede Kamer volgt Duitsland in het pleiten tegen het 2035-verbod op de brandstofauto. De motie van PVV-Kamerlid Heutink is afgelopen woensdag aangenomen. Hij kon rekenen op steun van met name de rechtse partijen. VVD, DENK, SGP, JA21, BBB, 50PLUS en FVD stemden voor. Op deze manier toont Nederland begrip voor de, door demissionair minister Infrastrcutuur en Waterstaat Robert Tieman (BBB) genoemde, fragiele situatie waarin de auto-industrie zich nu bevindt.

Naar verwachting gaat de Europese Commissie het brandstofautoverbod enigszins versoepelen. De Duitse regering hoopt dat ze efficiënte brandstofauto’s nog toelaten in 2035, bijvoorbeeld plug-in hybrides. Op dit moment horen we meer over andere politieke plannen in Nederland rondom auto’s. Bijvoorbeeld het plan voor rekeningrijden met spitsheffing, of andere autoplannen die D66 voor ogen heeft.