Twee ufo’s en een raket: dit museum verkoopt een aantal bizarre klassieke auto’s

Het National Automobile Museum in de Amerikaanse staat Nevada laat meer dan honderd auto’s uit zijn collectie veilen, waaronder wat lijkt op twee ufo’s en een raket.

Het National Automobile Museum in Reno, Nevada, heeft net een miljoenen kostende renovatie achter de rug en wil zijn collectie stroomlijnen. Daarom wordt afscheid genomen van honderdtien voertuigen, waaronder tachtig uit de zogenoemde Harrah Collection, met daarin vooral gelimiteerde modellen en concept-cars. De collectie is genoemd naar de Amerikaanse verzamelaar Bill Harrah, die in de jaren vijftig een fortuin vergaarde in de casinobusiness en daar meer dan duizend auto’s van kocht.

Gestroomlijnde Fiat uit het museum

Veilinghuis Bonhams verkoopt de auto’s van het National Automobile Museum niet in één keer, maar in plukjes. Zo gaan er eind maart zes onder de hamer, waaronder de Fiat 600D Model Y uit 1961.

Het studiemodel volgde op de Pininfarina X, die in 1960 in Turijn debuteerde, een heel vreemde wielindeling heeft en nu in het bezit is van het Louwman Museum.

Aluminiumpionier op Chrysler-basis

De tweede ufo uit de intro van dit verhaal is de Scimitar Station Sedan Experimental, die in 1959 werd gebouwd om te laten zien hoe aluminium gebruikt kan worden in de constructie van auto’s.

Hij werd ontworpen in opdracht van de Olin Mathieson Chemical Corporation, geconstrueerd door Karosseriewerk Reutter in Duitsland en staat op een Chrysler New Yorker-chassis.

Raketvoertuig gebouwd door dokter

Tot slot de raket. De Flying Caduceus komt uit 1960 en is gebouwd door een arts uit Los Angeles, dokter Nathan Ostich.

Zijn doel was om op de Bonneville Salt Flats een topsnelheid van 805 km/h te bereiken, maar door problemen met de brandstoftoevoer, de stabiliteit en de stuurinstallatie kwam hij niet verder dan 580 km/h.