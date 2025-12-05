Deel dit: Share App Mail Tweet

Trump wil plots Japanse mini-autootjes naar de VS brengen, maar waarom?

Tijdens een bezoekje aan Japan is Donald Trump plots verliefd geworden op de zogeheten Kei-cars. Deze mini-autootjes wil de Amerikaanse president nu ook in de Verenigde Staten introduceren.

Kei-cars vormen een speciale voertuigcategorie in Japan. Ze moeten voldoen aan strenge eisen qua afmetingen. Zo mogen ze niet langer zijn dan 3,40 meter, niet breder dan 1,48 meter en niet hoger dan 2 meter. De motoren mogen niet groter zijn dan 660 cc en maximaal 64 pk leveren. In ruil voor die beperkingen genieten Kei-car-eigenaren van lagere belastingen en parkeervoordelen.

Japanse mini-autootjes tussen enorme pick-ups

Het zijn schattig ogende autootjes, vindt ook Trump, die ze het liefst ook in de Verenigde Staten ziet rijden. Wij zien de gemiddelde Amerikaan echter nog niet in een Kei-car stappen. Niet omdat ze er niet in zouden passen (flauwe grap, bovendien kunnen Kei-cars héél ruim zijn), maar omdat Kei-cars haaks staan op dat wat in Amerika goed verkoopt. Enorme pick-ups en SUV’s (die wij niet eens zomaar mogen besturen) zijn er namelijk niet aan te slepen.

Trump verandert regels speciaal voor de Kei-cars

Daarnaast kúnnen Amerikanen de Japanse mini-autootjes helemaal niet kopen, omdat ze niet voldoen aan de door Amerika veiligheidseisen. Tja, daar had Trump nog niet over nagedacht. Gelukkig is de Amerikaanse president de moeilijkste niet. Regels zijn er om aangepast te worden. “Ik heb meteen goedkeuring gegeven om deze auto’s ook hier te laten bouwen”, vertelde Trump de Amerikaanse pers.

“Ze zijn mooi, efficiënt en goedkoop. Het geeft mensen de kans om een fraaie nieuwe auto te kopen, in plaats van een gebruikte die misschien minder mooi is”, meent de president. “Ik denk dat die auto’s het hier goed zullen doen”, voegt hij eraan toe. Trump ziet Kei-cars die in Amerika gebouwd en verkocht worden dus wel zitten. Overigens heeft ook Europa serieuze plannen om deze mini-autootjes op ons continent te introduceren.

De vraag blijft of Amerikanen dit soort auto’s willen kopen. Kei-cars zijn vooral bedoeld voor de smalle straatjes van Japan, totaal anders dan de brede wegen in Amerika, waar over het algemeen veel harder gereden wordt. Je zult je dan ook bijzonder klein en kwetsbaar voelen tussen het overige verkeer in de Verenigde Staten. En bij een botsing met een andere auto, trek je vrijwel altijd aan het kortste eind.

Politiek en economisch spel

Of Trump écht zo enthousiast is over de Japanse mini-autootjes valt te betwisten. Mogelijk speelt zijn positieve houding een rol in een bredere politieke of economische strategie. Trump maakte immers duidelijk dat áls de Kei-cars aan het Amerikaanse straatbeeld worden toegevoegd, ze ook in de Verenigde Staten moeten worden gebouwd.