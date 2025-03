Deel dit: Share App Mail Tweet

Trump pakt ook eigen volk: zoveel duurder worden auto’s in de VS

De reden om een heffingenoorlog tussen Trump en de rest van de wereld te voorkomen, laat zich direct zien in de kersverse prijsberekeningen van Bernstein Institutional Services LLC, een onderzoekstak van vermogensbeheerder AllianceBernstein.

Mocht je het nog niet meegekregen hebben: Trump heeft plots de importheffing voor alle auto’s en auto-onderdelen die niet in de VS zijn geproduceerd, verhoogd van 2,5 procent naar 25 procent.

Auto’s duurder in Amerika door Trump

Hoewel de Europese grootmachten not amused zijn, zou ook de Trumps eigen bevolking hier niet om moeten staan te springen. Amerikaanse burgers zullen hier immers ook onder lijden, zo becijfert Bernstein Institutional Services LLC.

Een deel van deze importtarieven zal worden doorberekend aan de consument. De prijs van auto’s die niet in de VS zijn geproduceerd, zal dus stijgen. Volgens de berekening zou de gemiddelde autoprijs in de Verenigde Staten met 7 procent stijgen. Auto’s kosten gemiddeld 49.740 dollar in Amerika. Bernstein verwacht dat daar door de maatregel van Trump zo’n 3.600 dollar bij komt.

Maar dat is niet de complete kostenstijging waar buitenlandse autofabrikanten mee te maken krijgen. Bernstein schat dat de kosten van autobouwers die geraakt worden door de tarieven, met zo’n 6.700 dollar per auto zullen stijgen.

Lagere aantallen of kleinere marge

Het zal voor fabrikanten een menging worden van doorberekenen aan consumenten en de kosten voor eigen rekening nemen. De heffing van Trump volledig aan klanten doorberekenen, zouden merken volgens Bernstein zo’n 10 procent minder auto’s verkopen. Nemen fabrikanten de kosten zelf op zich, dan zullen ze flink in de marges moeten snijden (voor zover dat mogelijk is).

Ferrari’s tienduizenden dollars duurder

Ferrari heeft al aan gegeven dat laatste te zullen doen voor de 296, SF90 en Roma. Voor alle andere modellen zal in de Verenigde Staten een prijsverhoging van 10 procent gelden. Dat betekent dat de veel Ferrari’s tienduizenden dollars duurder zullen worden.