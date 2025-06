Deel dit: Share App Mail Tweet

Trump dreigt met extra importheffingen op buitenlandse auto’s

De Amerikaanse president Trump heeft donderdag in een persconferentie gesteld dat er mogelijk nieuwe importheffingen op buitenlandse auto’s komen. De huidige importheffingen bedragen 25 procent.

Trump vertelde niet wanneer deze maatregelen in zouden gaan, maar wel dat ze bedoeld zijn om Amerikaanse arbeiders in de auto-industrie verder te beschermen. Ook hing hij geen cijfer aan hoe hoog deze nieuwe heffingen zouden moeten zijn.

Stimuleren van automerken

De president redeneerde verder in zijn toespraak dat nieuwe importheffingen automakers stimuleren om zich te vestigen in de Verengde Staten. Trump: “Hoe hoger je gaat [met importheffingen], des te groter is de kans dat ze [autofabrikanten] hier een fabriek gaan bouwen.”

De uitspraken van Trump werden gedaan tijdens een evenement, waarbij de president nieuwe regelgeving van de Amerikaanse staat California te blokkeren. Het gaat hier over regels die, vanaf 2035, de verkoop van alle nieuwe auto’s op benzine en diesel zou verbieden.

Effecten van importheffingen Trump

Trump claimt verder dat zijn importheffingen nu al effectief zijn. Zo claimt hij dat nieuwe investeringen van Ford en General Motors, goed voor 4 miljard dollar (ongeveer 3,47 miljard euro), door zijn beleid komen.

Automerken als Hyundai hebben daarentegen al aangegeven dat ze mogelijk hun prijzen in de Verenigde Staten omhooggooien als de maatregelen doorgaan. De Europese organisatie van autofabrikanten (ACEA) heeft nog niet gereageerd op de dreigementen.