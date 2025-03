Deel dit: Share App Mail Tweet

Trump komt met megaheffing voor alle niet-Amerikaanse auto’s

De heffingenoorlog is nog niet over. De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze week aangekondigd een heffing van 25 procent in te voeren voor alle auto’s en auto-onderdelen die niet in de Verenigde Staten zijn geproduceerd.

Deze maatregel wordt 2 april afgekondigd en gaat de dag erna in. Dit zal flinke gevolgen hebben voor autobouwers wereldwijd. BMW gaf eerder al aan dat de heffingen hard aankomen. Trump meent dat dit de Amerikaanse automarkt ten goede zal komen.

Trump wil minder buitenlandse auto’s

Donald Trump is niet te spreken over het feit dat Amerikanen wel in Europese en Aziatische auto’s rijden, maar Europeanen en Aziaten zelf amper Amerikaanse auto’s kopen. Hij lijkt haast te denken dat dit uit afgunst is, zonder zich te realiseren dat veel auto’s uit de Verenigde Staten hier simpel weg niet gewild zijn vanwege hun formaat en hogere uitstootcijfers. Voor auto’s uit Amerika geldt in Europa een heffing van 10 procent.

Heffing doorberekend aan Amerikaanse autokoper

Afijn, een invoerheffing van 25 procent zal ons leren, denkt Trump. Hij verwacht dat de maatregel jaarlijks zo’n 100 miljard dollar zal opbrengen, ook al zal dat voor een deel uit de zak van de Amerikaanse autokoper komen. Een groot deel van de kosten zullen immers aan de Amerikaanse consument doorberekend worden.

Aanval op Canadese arbeiders

Uiteraard schaadt dit niet alleen Trumps eigen bevolking, maar ook autofabrikanten zien op deze manier hun omzet dalen. Daarnaast kan het banen kosten. Veel auto’s die specifiek voor de Noord-Amerikaanse markt bedoeld zijn, worden in Canada en Mexico geassembleerd (en zijn dus ook aan tarieven onderhevig). Mark Carney, de premier van Canada, ziet deze maatregel dan ook als een ‘directe aanval op de Canadese arbeiders’.