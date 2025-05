Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota vernieuwt verkooptopper: dit is de nieuwe RAV4

Toyota trekt het doek van een nieuwe RAV4. Dat is groot nieuws, met name voor alle landen buiten Europa.

In Nederland rijden er meer dan 46.000 RAV4’s rond (inclusief oudere modellen). Dat is niet weinig, maar buiten Europa extreem veel verkocht. In 2022 was hij wereldwijd de bestverkochte auto. In dat jaar alleen al werden er 1,02 miljoen exemplaren op kenteken gezet. Slechts 9 procent daarvan kwam naar ons continent.

Nieuwe Toyota RAV4 enkel als plug-in hybride naar Nederland

De nieuwe Toyota RAV4 is in tegenstelling tot veel nieuwe SUV’s nog niet volledig elektrisch. Normale hybrides zijn niet in Nederland beschikbaar. Naar ons land komt hij enkel als plug-in hybride.

In de neus ligt nog steeds de 2,5-liter viercilinder die nu samenwerkt met een 22 pk krachtigere elektromotor. De elektromotor op de vooras levert nu 204 pk. De krachtigste uitvoering, de AWD-i, biedt een totaalvermogen van 302 pk. De instapper krijgt geen vierwielaandrijving en iets minder vermogen. De aandrijflijn laat tot 268 pk op de voorwielen los.

Elektrische actieradius

Welke versie je ook kiest, de nieuwe Toyota RAV4 neemt altijd een 22,68 kWh-accupakket mee. Hiermee is een forse elektrische actieradius van 100 kilometer mogelijk volgens de WLTP-meetmethode. Opladen kan met 11 kW aan de openbare laadpaal en aan de snellader met 50 kW.

Het trekgewicht van de Toyota RAV4 bedraagt 2.000 kilogram en dus kun hem prima gebruiken als caravantrekker. Dan ben je veelal blijer met een hybride dan met een EV.

Het design van de Toyota RAV4

Naast de technische aanpassingen, is ook het design onder handen genomen. De koplampen zijn in lijn met andere nieuwe modellen van het merk en de grille is bij de GR-uitvoering optisch gigantisch. De niet-GR heeft een dichtere grille in de carrosseriekleur die beduidend minder opvalt. Wat betreft buitenmaten is de nieuwe SUV identiek aan uitgaand model, enkel de GR is 25 millimeter breder.

Toyota RAV4. (Afbeelding: Toyota) Toyota RAV4 GR. (Afbeelding: Toyota)

Toyota zegt dat het zicht rondom verbeterd is door de grotere achterruit en zijruiten aan de achterkant. De koets is dan ook veel vierkanter dan bij zijn voorganger.

Ook het interieur is veranderd. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van een groot scherm, kiest Toyota nog steeds voor een redelijk aantal fysieke knoppen. Ook het instrumentarium is digitaal waardoor het er moderner uitziet. Desondanks lijkt het een erg gebruiksvriendelijk interieur.

Wat de Toyota RAV4 gaat kosten, is nog onduidelijk. In het eerste kwartaal van 2026 worden de eerste auto’s in ons land verwacht. Wil je op de hoogte blijven van een test met de nieuwe SUV? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.