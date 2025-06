Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota-topman: ‘We komen met een SUV op waterstof’

Al sinds de jaren negentig werkt Toyota aan waterstoftechniek en ruim tien jaar geleden introduceerde het merk zijn eerste productiemodel: de Mirai. Op dit moment vind je daarvan de tweede generatie in de showroom en het aanbod auto’s op waterstof lijkt het merk uit te gaan breiden.

Daar hintte Hiroki Nakajima op in een gesprek met Autovisie. Als Chief Technologie Officer en videpresident van Toyota Motor Company staat Nakajima tweede man van de autogigant naast CEO Koji Sato.

Toyota-SUV op waterstof

“Met de Mirai hebben we al een FCEV (fuel cell electric vehicle) als passagiersauto rondrijden”, vertelt Nakajima. “Daarnaast hebben we plannen om een SUV te introduceren”, zegt de topman die op dat moment door al zijn collega’s met grote ogen wordt aangekeken. Snel houdt hij zijn hand voor zijn mond. Dat had hij nog niet mogen verklappen, zo lijkt het.

Meer dan dit tipje van de sluier laat hij er niet over los. Dat een waterstof-SUV in het vat zit, is niet verwonderlijk. SUV’s zijn in veel markten zeer populair en Toyota is nog altijd bijzonder geïnteresseerd in waterstoftechniek.

Waar veel autofabrikanten, gepusht door overheden, vol inzetten op batterij-elektrische auto’s, wedt Toyota nog altijd op meerdere paarden. Het houdt zich niet alleen bezig met EV’s, maar ook met brandstofmotoren, hybrides en auto’s op waterstof. Er komt binnenkort zelfs een BMW X5 met waterstoftechniek van Toyota.

Nadelen

Een groot nadeel waar eigenaren van waterstofauto’s nu nog mee kampen, is het lage aantal waterstoftankstations. Voor bedrijven is het nog niet heel interessant om er meer te bouwen, want er is weinig vraag. Voor consumenten is het juist niet interessant om waterstofauto’s te kopen (en de vraag te doen stijgen), want er zijn nog maar zo weinig tanklocaties en de prijs van waterstof is hoog.

De oplossing zit hem volgens Nakajima in de zware industrie en transport. Daar waar apparaten en voertuigen bijna continu in gebruik zijn, is een batterij-elektrische aandrijving niet de meest geschikte oplossing. Waterstof biedt op dat vlak voordelen.

Waterstofverbrandingsmotor

Hoewel de Mirai nog gebruik maakt van een techniek waarbij de waterstof aan boord van de auto wordt omgezet in energie om zo elektromotoren aan te drijven, werkt Toyota ook aan waterstofverbrandingsmotoren. “Voor de commerciële markt wordt deze vorm het meest interessant”, meent Nakajima.

“De kosten daarvan zullen lager zijn dan van een FCEV-aandrijflijn. We kunnen namelijk van de huidige motoren de injectoren en een aantal andere componenten vervangen, om ze geschikt te maken voor waterstofverbranding. Als we daarbij ook nog gebruik maken van vloeibare waterstof, kan de tank kleiner zijn. Dat heeft dat enorme invloed op de laadruimte.” Dat maakt het interessant voor de transportsector.

“Als er vanuit de industrie meer vraag komt, zal de prijs dalen en het aantal tanklocaties toenemen. Dan wordt het ook voor consumenten interessanter”, stelt de topman. Verdere ontwikkelingen moeten de toepassing van waterstoftechniek in voertuigen vergemakkelijken. Daar werkt Toyota momenteel hard aan.