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Toyota-rijder harkt binnen 10 seconden ruim 1.000 euro aan potentiële boetes bij elkaar

In het verkeer dien je een beetje rekening te houden met elkaar. De bestuurders van deze Toyota Yaris en Fiat Punto deden dat niet en veroorzaakten daardoor bijna een ongeval.

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Het incident vond woensdagavond plaats op de A13 bij Delft en is gefilmd door een andere automobilist met een dashcam. Die video is kort daarna gedeeld op Dumpert.

Gevaarlijk rijgedrag

Te zien is hoe op de linkerbaan een Fiat Punto voorbij raast met vlak daarachter de Toyota Yaris. Er zitten slechts enkele meters tussen. Dat is al geen fraaie start. Recent bleek dat bumperkleven tegenwoordig bovenaan het lijstje met de grootste ergernissen in het verkeer staat.

Hoge boetes

Het kan de bestuurder duur komen te staan. Ervan uitgaande dat de Toyota hier tussen de 100 en 120 km/h rijdt en minder dan drie meter afstand houdt tot zijn voorligger, riskeert hij een boete van maar liefst 700 euro.

De bestuurders van de Punto en Yaris lijken elkaar te jennen, want als de groene Toyota Yaris naar de middelste rijstrook beweegt, doet de Fiat ervoor snel hetzelfde. Op de rechter rijstrook rijdt ondertussen een nietsvermoedende automobilist. Diegene raakt plots bij dit treiterspel betrokken en wordt rechts over de vluchtstrook gepasseerd. Dat is nog eens een boete van 470 euro.

Toyota-rijder veroorzaakt bijna een ongeval

Nog veel erger is de schrik die de Toyota-rijder toebrengt bij de automobilist die ongevraagd bij deze vermoedelijke verkeersruzie betrokken raakt. Diegene wordt tegelijkertijd links én rechts gepasseerd en trekt uit schrik aan het stuur. De auto zwalkt een aantal keer hevig heen en weer voordat de controle terug is. Dit is exact waarom de social media-trend cutting up zo gevaarlijk is.

Vervolgens snijdt de Toyota-rijder de Fiat af en duikt hij weer naar de linkerbaan. Daarvoor bestaat geen specifieke bekeuring, maar een verkeersagent zal het ongetwijfeld als Artikel 5 aanmerken. Dit is een overkoepelende wet die rijgedrag verbiedt dat gevaar of hinder kan veroorzaken.

Daarvoor bestaat geen vooraf vastgesteld boetebedrag, maar daar moet een officier van justitie zich over buigen. En dat zijn over het algemeen zeer prijzige bekeuringen, vaak gecombineerd met een Educatieve Maatregel Gedrag, die je ook zelf moet bekostigen.