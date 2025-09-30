Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota komt zelf met totaal nieuwe sportwagen en dat is raar

Toyota zegt dat een gloednieuwe sportwagen in de pijplijn zit. Anders dan de sportieve modellen die het Japanse merk de afgelopen jaren bouwde, ontwikkelt de fabrikant deze auto helemaal zelf.

Het is hoopvol nieuws in deze bittere tijden voor autoliefhebbers. Het zijn SUV’s en crossovers waarmee geld wordt verdiend. De markt voor coupés is nihil. Toch zijn het de steeds striktere emissienormen die de echte genadeslag voor het sportwagensegment vormen. Links en rechts verdwijnen iconische modellen. Zo zijn onder meer de Nissan GT-R en Audi R8 niet meer te bestellen. Ook deze legende nadert zijn eind.

Geen hulp van BMW of Subaru

Sean Hanley, een bestuurslid van de Australische Toyota-tak, heeft tegen de website Drive gezegd dat het merk in staat is eigenhandig een nieuwe sportwagen te ontwikkelen. De huidige sportmodellen van Toyota zijn in samenwerking met andere merken geproduceerd. Zo deelt de Supra (die ook op uitsterven staat) veel techniek met de BMW Z4 en bestaat van de GR86 (die we zes maanden hebben getest) ook een Subaru-tweelingbroer genaamd BRZ.

Er is een goede reden voor die samenwerkingen. Op deze wijze kunnen de kosten immers gespreid worden over veel meer modellen. Het ontwikkelen van een nieuwe auto kost klauwen met geld. Als er slechts een handjevol onder één merkvlag verkocht worden, is zo’n model financieel haast niet te verantwoorden.

Anders is dat bij de GR Yaris en GR Corolla. Die zijn niet in samenwerking met een ander merk gebouwd, maar zijn tot op zekere hoogte gebaseerd op bestaande (en zeer succesvolle) modellen, wat de kosten in toom houdt.

Toyota komt met eigen sportwagen… of toch niet?

Dat Toyota een eigen sportwagen kán ontwikkelen, betekent nog niet dat het merk dat ook zal doen, horen we je denken. Toch bevestigt Hanley dat die (onder Toyota’s GR-label) wel degelijk zal komen. “Je zult nog even moeten afwachten”, aldus Hanley tegen Drive.

Een bijzonder vreemd bericht, want in Japanse media is juist te lezen hoe Toyota de handen ineen wil slaan met Mazda. Samen zouden deze merken een nieuw sportmodel willen ontwikkelen dat een mix vormt tussen de Mazda MX-5 en Toyota GR86.

Deze tegenstrijdige berichtgeving laat autoliefhebbers in het ongewis. Er is nog niet veel duidelijk over het model. Ook is niet zeker of het een elektrische auto wordt of dat een ouderwetse brandstofmotor voor de aandrijving zal zorgen.

Beide aandrijflijnen zijn te beargumenteren. Zo toonde het merk enkele jaren geleden als de elektrische FT-Se. Tegelijkertijd werkt Toyota aan zeer krachtige nieuwe viercilinders. De vraag is echter of een sportwagen met zo’n verbrandingsmotor tegen die tijd nog wel in Europa op de markt kan worden gebracht.