Toyota is niet bang en wil nóg meer vermogen uit kleine driecilinder halen

Hoe minder pk’s een motor per liter slagvolume en cilinder draait, hoe betrouwbaarheid hij is. Tenminste, dat is veelal de gedachte die lang niet altijd klopt. Toyota liet met de GR Yaris zien dat het een goede, degelijke driecilinder neer kan zetten met veel vermogen. Maar het lijkt niet te stoppen bij 280 pk.

De 1,6-liter driecilinder genaamd de G16E-GTS is nu al een gewilde aandrijflijn onder liefhebbers en tuners. Zo wist Powertune Australia meer dan 750 pk uit de krachtbron te halen.

Nog meer vermogen uit driecilinder van Toyota

Zo gek gaan de techneuten van Toyota het natuurlijk bij een productieauto niet maken. Maar dat het merk meer pk’s uit de driecilinder wil halen, dat laat hoofdingenieur Naoyuki Sakamoto weten in een interview met het Britse Motor1. “Hopelijk kunnen we een maatregel treffen om het vermogen te verhogen. Uiteindelijk moet de aangepaste motor ook in de productieversie van de Corolla en GR Yaris worden toegepast.”

Toyota gebruikt de krachtbron ook in de GR Corolla TCR-raceauto waar de 1.6 al 20 pk meer levert dan in de GR Yaris. Hoever gaan de Japanners met de driecilinder?

Rijtest Toyota GR Yaris

Ook nu al is de Toyota GR Yaris een superleuke stuurmansauto die zowel indruk maakt op het circuit als daarbuiten. In onderstaande video nemen Autovisie-redacteuren Coen Grutters en Dries van de Elzen je mee in de GR Yaris die het opneemt tegen de Audi RS 3.