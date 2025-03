Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota C-HR ineens elektrisch: dit is de nieuwe +

Toyota C-HR+, dat is de naam van de nieuwe elektrische auto van het merk. Waarom een plus? Dat staat voor extra veelzijdigheid, praktische bruikbaarheid en de unieke kwaliteiten van de elektrische aandrijflijn, aldus Toyota.

Tot voorkort waren elektrische auto’s op het platform genaamd e-TNGA allesbehalve uniek in hun kwaliteiten. Sterker nog, de Toyota bZ4X en Subaru Solterra zijn auto’s met matige elektrische techniek.

De nieuwe elektrische Toyota C-HR+

De nieuwe Toyota C-HR+ staat dus op datzelfde platform en belooft in ieder geval een stuk beter te presteren. Het merk stelt dat deze auto energiezuinige prestaties heeft. Hoe zuinig de crossover omspringt met zijn energie, is nog onduidelijk.

De Toyota C-HR+ komt er in verschillende uitvoeringen. Er zijn twee accupakketen van 57,7 kWh en 77 kWh leverbaar. De maximale actieradius is 600 kilometer. De voorwielaangedreven versie met het kleine accupakket heeft 167 pk en met het grote accupakket 244 pk. Ook komt er een vierwielaandrijver die 343 pk levert.

Snelladen kan het topmodel met maximaal 150 kW en enkele uitvoeringen kunnen zelfs 22 in plaats van 11 kW laden aan de openbare laadpaal. Ook bij deze specificaties wordt nog geen accu of motorisering genoemd, maar logischerwijs zijn de beste specificaties voor het grootste accupakket weggelegd.

Langer

Wat design betreft, lijkt de Toyota C-HR+ veel op zijn benzine-boertje. Toch is zowel de neus als achterkant beduidend vierkanter. Hij lijkt hierdoor niet alleen forser, maar dat is hij ook. Ten opzichte van de C-HR op brandstof is hij 16 centimeter langer. Daarmee is de C-HR+ groter dan een Skoda Elroq.

Wat de nieuwe Toyota C-HR+ gaat kosten is nog onduidelijk. Eind 2025 verschijnt de EV op de Nederlandse markt.