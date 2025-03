Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota bZ86 is gave sportcoupé, maar er zit een addertje onder het gras

Toyota maakt met de GR86, Yaris GR en de Supra heerlijke sportwagens voor liefhebbers, maar elektrisch zijn die nog niet. Nu duikt er een render op van een bZ86. Die is echter niet afkomstig van Toyota.

Een kunstenaar genaamd Theottle ontwierp het digitale studiemodel en noemt het de bZ86. Hij nam een GR86 als basis.

Toyota bZ86

Theophilus Chin is de echte naam van de kunstenaar die de Toyota bZ86 tekende. Het is een volledig elektrische coupé met de neus van bijvoorbeeld de bZ4X. De carrosserielijn lijkt op die van de GR86 en de achterkant is bijna identiek aan die van de nieuwe C-HR+. Die crossover is ook voor de specificaties aangehouden.

Dit betekent dat het accupakket 77 kWh groot is en er twee elektromotoren aan gekoppeld zijn die tot 343 pk leveren. Die specificaties doen er natuurlijk niet toe, omdat dit model niet in productie gaat. In onderstaande video zie je hoe de digitale Toyota bZ86 gemaakt is.