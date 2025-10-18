Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volkswagen Touareg zwaait af… of toch niet?

Verdrietig nieuws voor mensen die liever niet willen opvallen met een Porsche Cayenne of Audi Q7, maar wel een vergelijkbare, stevige SUV willen rijden. Het einde van de Volkswagen Touareg is officieel nabij. Of hint het merk op een mogelijke nieuwe opvolger?

Niet voor iedereen zal het nieuws als een schok komen of veel tranen oproepen. De premium-SUV bevindt zich in een kleine markt en onder andere in Nederland was de Touareg de laatste jaren weinig populair. Met de zogeheten Final Edition neemt Volkswagen afscheid van de SUV, die in maart 2026 officieel de markt zal verlaten.

Geen opvolger, of toch wel?

De Touareg werd in 2002 geïntroduceerd en is in drie generaties geleverd. Met de SUV richtte het Duitse merk zich op een luxer segment. De Touareg is dan ook geen doorsnee Volkswagen, mede door zijn motorenaanbod. Een V6 TSI en TDI, een V8 en V10 TDI, en zelfs een krachtige 6,0-liter W12 zijn beschikbaar geweest in de Touareg. Momenteel is de Volkswagen-SUV in Nederland enkel beschikbaar in twee plug-in hybride varianten, beide met een 3,0-liter V6 TSI benzinemotor.

Volkswagen hint echter op een opvolger, aangezien het merk spreekt over ‘het einde van de Touareg met verbrandingsmotor.’ Een nieuwe, volledige elektrische versie van het SUV-model is dus niet ondenkbaar. Mogelijk zal die de naam ID.Touareg dragen.

De Final Edition

Volkswagen brengt met zijn Final Edition geen apart model op de markt, zoals we dat bij het afscheid van de Volvo V90 bijvoorbeeld wel zagen met de Ultra-Exclusive. In dit geval betreft het een pakket dat op alle uitvoeringen van de Touareg beschikbaar zal zijn. De naam Final Edition is onder andere terug te vinden in het leer van de versnellingspook en op de dorpels. Ook de sfeerverlichting is aangepast. Heel uitgebreid is het afscheid van de SUV dus niet, maar misschien is dat iets Duits.

In Nederland is de PHEV door de geringe vraag niet meer zelf samen te stellen en alleen uit voorraad verkrijgbaar. De Final Edition is hier dan ook niet beschikbaar. Echte Touareg-liefhebbers kunnen hun bestelling in Duitsland plaatsen.