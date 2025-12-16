Deel dit: Share App Mail Tweet

Totaalverbod afgeschoten! Brandstofmotor mag in Europa wél verkocht worden na 2035

Enkele jaren geleden kondigde de EU een volledig verbod aan op de verkoop van nieuwe brandstofauto’s na 2035. Het emissieloze soepje blijkt na een lange politieke strijd niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. De ban op de brandstofmotor wordt deels opgeheven, meldt het ANP.

Er is altijd veel kritiek geweest op het verbod uit de koker van Frans Timmermans en zijn Green Deal. Met name Duitsland, dat binnen Europa de grootste auto-industrie heeft, stribbelde flink tegen. Onze oosterburen kregen het eerder al voor elkaar een uitzonderingspositie te creëren voor zogeheten e-fuels en nu is zelfs het totaalverbod van tafel. De geplande CO2-reductie na 2035 bedraagt niet meer 100 procent, maar 90 procent.

Na 2035 ruimte voor brandstofmotor in plug-in hybride

Dat betekent dat het gros van de nieuwe auto’s na 2035 nog altijd volledig elektrisch zal zijn. Anders dan voorheen is er nu een klein beetje ruimte voor brandstofmotoren. Dat zullen plug-in hybrides zijn, die een verbrandingsmotor combineren met een elektrische aandrijving om zo de uitstoot te beperken.

Autofabrikanten kunnen ondanks deze wijziging dus niet op dezelfde voet doorgaan. Na 2035 zal het autolandschap evengoed ingrijpend veranderen. Een andere vereiste is immers dat resterende 10 procent uitstoot wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door het gebruik van staal dat op minder vervuilende wijze is geproduceerd en door deze brandstofauto’s te laten rijden op schonere biobrandstoffen.

Voornamelijk volledig elektrische auto’s

Het betreft nu nog een voorstel van de Europese Commissie, waar zowel het parlement als EU-landen de zich de komende tijd over buigen. Er zijn ook tegenstanders van deze versoepeling. Landen zoals Frankrijk en Spanje, maar ook verschillende automerken zijn juist niet blij met dit beleid. Er is immers voor onvoorstelbaar grote bedragen geïnvesteerd in elektrische auto’s. Sommige automerken zoals Polestar focussen zich zelfs enkel nog op EV’s.

Toch zou dat geen probleem moeten zijn. Het overgrote deel van de auto’s die na 2035 uit de Europese showrooms rollen, doet dat hoe dan ook volledig elektrisch. Dit verwaterde verbod biedt Europese fabrikanten echter enige flexibiliteit. Er is vooralsnog immers veel vraag naar hybrides en de particuliere verkoop van elektrische auto’s valt (zonder subsidies) tegen.

Overrompeld door Chinese autofabrikanten

Ook zijn de traditionele autobouwers overrompeld door nieuwe automerken uit China. Deze fabrikanten hebben inmiddels een leidende rol ingenomen op EV-gebied. Recent bracht Autovisie een bezoek aan een auto- en accufabriek groter dan de complete Amsterdamse haven die in no-time uit de grond is gestampt. Het is zelfs de grootste autofabriek ter wereld. Daar sprak een BYD-woordvoerster haast lacherig over Europese initiatieven voor batterijproductie.

Dat moet veranderen en dus wil Brussel ook zo’n 1,8 miljard euro investeren in de ontwikkeling van Europese accu’s voor elektrische auto’s. Accu’s die kunnen opboksen tegen de vooraanstaande techniek die China nu produceert. Bovendien moeten er meer betaalbare elektrische auto’s komen.