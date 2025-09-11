Deel dit: Share App Mail Tweet

CEO Mercedes belooft: ‘deze auto komt heel dicht bij productiemodel’

Mercedes is duidelijk nog zoekende hoe ze hun elektrische auto’s winstgevend en populair moeten maken. Een halo car lijkt onderdeel van de nieuwe strategie, want CEO Ola Källenius laat tijden de IAA in München weten dat de Mercedes-AMG GT XX erg dicht bij het productiemodel komt.

In bovenstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je alles over het studiemodel. Met 1360 pk en axiale flux elektromotoren is het een erg bijzonder concept.

Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG GT XX heeft 25 records verbroken tijdens een marathontest op het Nardò-testcircuit in Italië. Zo reed hij in 24 uur 5.479 kilometer, een record voor elektrische auto’s. In minder dan acht dagen reed hij een keer de aarde rond: 40.076 kilometer.

Deze records konden verbroken worden door de hoge topsnelheid, hij reed gemiddeld 300 km/h, maar ook door rap te kunnen snelladen. Het prototype kon met meer dan 1 megawatt (1.000 kW) laden en hield dit 2,5 minuten vast. Deze extreme laadsnelheid werd al 0,5 seconden na inpluggen bereikt.

Lijkt op het productiemodel

Niet alleen het laden en de motoren zijn bijzonder, ook het uiterlijk is uniek. Volgens de CEO van Mercedes kunnen we dus verwachten dat het productiemodel erg lijkt op de conceptcar.

Meer IAA-nieuws

Ook dit jaar was Autovisie weer op de IAA in München. Het belangrijkste nieuws van de beurs zie je in onderstaande video.