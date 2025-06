Deel dit: Share App Mail Tweet

Tolwegen vermijden op vakantie? Zoveel tijd ben je dan extra kwijt

Deze zomer met de auto naar Zuid-Europa? Dan zijn tolwegen bijna onvermijdelijk. Je kunt geld besparen door alternatieve routes te zoeken, maar daar betaal je voor met veel extra reistijd.

Wegenvignetten.nl berekende voor tien populaire vakantiebestemmingen de tolkosten voor de snelste route. Daartegenover zette de website de snelste route zonder tol.

Tolwegen vermijden naar Italië

De resultaten lopen ver uiteen. Ben je onderweg naar het Italiaanse Gardameer, dan ben je anderhalf uur langer onderweg als je tolwegen vermijdt. Wie echter doorrijdt naar Toscane zit bijna vier uur langer in de auto.

Naar Bretagne de moeite waard

Is tolwegen vermijden de moeite waard? Dat is een rekensom die je voor jezelf moet maken: vind ik het bespaarde bedrag opwegen tegen de extra reistijd?

Op een reis naar Bretagne ben je bijvoorbeeld een uur langer onderweg, maar bespaar je – op een enkele reis – 37,60 euro aan tol. Dat is te doen.

Moeilijk om tunnels te vermijden

Wil je naar Karinthië in Oostenrijk of naar het Kroatische Istrië, dan wordt het lastig. De geldbesparing per uur is op die routes slechts 5 euro. En dat komt doordat je eigenlijk niet om de Tauern-, Katschberg- of Karawankentunnel heen kan.