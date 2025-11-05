Tokkiemodus! Porsche komt met asociaalste rijassistent ooit
We hebben een haat-liefdeverhouding met elektronische rijassistenten en schakelen de meest irritante waakhonden vóór het wegrijden gelijk uit. Maar deze nieuwste uitvinding van Porsche zouden we altijd aan laten staan! Ook al zullen sommige mensen hem asociaal vinden…
Bij Porsche werken echte liefhebbers. Dat wisten we al, maar dat wordt nog eens extra benadrukt door de elektronische rijassistent die ze in Zuffenhausen hebben bedacht. Of het systeem ooit op de markt komt, is de vraag, maar gepatenteerd is het alvast wel.
Tunnelmodus met twee opties
Porsche heeft een tunnelmodus bedacht, waarbij een auto met behulp van camera’s herkent dat er een tunnel aankomt (gek genoeg niet met de satellietnavigatie) en zijn bestuurder dan twee opties geeft.
Well, duh!-onderzoek: ‘rijassistenten zorgen voor afgeleide bestuurders’
Bij optie één worden de kleppen in de uitlaat gesloten, gaan de ramen dicht en wordt de audio-installatie gebruikt om het uitlaatgeluid in de cabine zoveel mogelijk te maskeren. Bij optie twee gaan de kleppen in de uitlaat juist open, worden de zijruiten geopend en schakelt de transmissie terug.
Porsche snapt de autoliefhebber
Waarom? In de patentaanvraag van eerder dit jaar geeft Porsche daar een gortdroog, typisch Duits antwoord op: “Sommige inzittenden van een voertuig houden van het kenmerkende geluid dat een brandstofvoertuig maakt als het door een tunnel rijdt.”
Hybride saai? Het maakt deze Turbo S de krachtigste Porsche 911
En daar heeft Porsche natuurlijk helemaal gelijk in. Al klinken de nieuwe sportwagens van het merk door hun turbo’s en partikelfilters veel minder helder en puur dan hun voorgangers, dat geldt zelfs een beetje voor de atmosferische 911 GT3.
