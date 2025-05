Deel dit: Share App Mail Tweet

Toch niet zo’n goed idee? Jaguar dumpt reclamebureau

Er bestaat niet zoiets als negatieve publiciteit, toch? Daar begint Jaguar nu aan te twijfelen. Met een controversiële marketingcampagne werd een frisse wind door het Britse luxemerk geblazen. Nu is de autobouwer op zoek naar een ander reclamebureau.

De marketingstunt van vorig jaar deed een hoop stof opwaaien. Alles zou anders worden en we moesten het verleden compleet vergeten, leek de boodschap. Met een nieuw logo, nieuwe elektrische aandrijflijnen en een nieuwe beoogde doelgroep krijgt Jaguar een flinke reset.

Opmerkelijke videoreclame van Jaguar

Voor de traditionele Jaguar-klant leek plots geen aandacht meer. De ‘Jaaaag’ was niet meer voor de oude, sigaar rokende zakenman, maar voor jonge en vooral érg hippe lui. Dat werd duidelijk in de onderstaande videoreclame. Tip: lees ook even de reacties onder die video. Grinniken gegarandeerd.

De video leverde een hoop commotie op. Merkfans voelden zich niet serieus genomen door het merk, zo klonk het. Jaguar-topman Rawdon Glover stelde echter dat alle kritiek op de acteurs in de video is gebaseerd op ‘verachtelijke haat en intolerantie.’

Op zoek naar ander reclamebureau

Hoewel Jaguar zijn rebranding in eerste instantie verdedigde, lijken de Britten nu toch een andere richting te kiezen. Volgens het Britse The Telegraph is de autobouwer nu op zoek naar een nieuw reclamebureau. Het merk wil daar tegenover de krant echter niet verder op ingaan.