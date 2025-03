Deel dit: Share App Mail Tweet

Toch ineens een goedkopere Tesla, dit weten we over de mini-Y

Er wordt al jaren gesproken over een goedkope Tesla, een Model 2 of toch een kleine SUV? Voor het eerst is er wat duidelijk rondom de betaalbare EV.

Om direct maar met de deur in huis te vallen. Zo betaalbaar als je wellicht hoopt, is de goedkope aanstaande Tesla niet. De instapper moet 20 procent goedkoper zijn om te bouwen dat de Model Y.

Dit gaat de betaalbare Tesla kosten

De Model Y kost momenteel in Nederland 45.990 euro. Dit zou betekenen dat de kleinere SUV van Tesla zo’n 37.000 euro gaat kosten. Tenminste, als de 20 procent lagere productiekosten direct doorberekend worden. Sowieso wordt hij dus niet zo goedkoop als de Volkswagen ID.1, Renault Twingo of Dongfeng Box.

Wel wordt de auto kleiner, zo melden verschillende bronnen aan persbureau Reuters. Hoe groot de EV wordt, dat is nog onduidelijk.

Productie in China en Europa

Naar verluidt gaat de productie van de goedkopere Tesla in 2026 al van start. Hij wordt niet alleen in een Chinese Gigafactory gebouwd, maar zal ook in Europa van de band rollen. Vooralsnog wordt nog niets van dit verhaal bevestigd door het Amerikaanse merk.

Review nieuwe Tesla Model Y

Tesla heeft het succesvolste model een update geven. In onderstaande video rijden we voor het eerst met de nieuwe EV.