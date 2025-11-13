Deel dit: Share App Mail Tweet

Tiener zakt 128 keer voor theorie-examen! Dit is hoeveel dat heeft gekost

Een Britse tiener is 128 keer (!) gezakt voor het theorie-examen. De eerste vraag die dat bij ons oproept, is: moet zo iemand eigenlijk wel een rijbewijs hebben? En de tweede vraag: hoeveel heeft dat gekost?

In het Verenigd Koninkrijk heeft de AA Driving School een rapport gepubliceerd, gebaseerd op officiële statistieken van het Britse equivalent van het CBR. Daaruit blijkt dat er in het afgelopen jaar meerdere mensen zijn geweest die ontzettend veel moeite hadden met hun theorie-examen.

Kosten voor theorie-examen

Er is dus iemand die er 129 keer over heeft gedaan, wat hem of haar omgerekend ruim 3.300 euro heeft gekost. Een ander slaagde pas voor de theorie na 75 keer (kosten: 1.954 euro). Het Engelse examen kost 23 pond, wat overeenkomst met zo’n 26 euro.

Meer dan veertig keer afrijden

Dan is er ook nog informatie over de praktijkexamens, waaruit blijkt dat er vorig jaar twee mensen zijn geweest die pas na 37 keer afrijden slaagden voor hun papiertje. Oef! Eén iemand kreeg zijn roze pasje zelfs pas na 43 keer praktijkexamen doen.

‘Mensen onderschatten examen’

Waar ligt zoiets aan? Daar blijft het onderzoek helaas vaag over. ‘Mensen onderschatten hoeveel kennis er nodig is om voor een theorie-examen te slagen’, staat er onder andere. ‘Ook speelt de tijdsdruk een rol en het feit dat cursisten soms erg zenuwachtig zijn.’

Slagingspercentage eerste keer

In de twaalf maanden tot maart 2025 werden er in het Verenigd Koninkrijk 2,8 miljoen theorie-examens afgenomen. Net geen 45 procent van de kandidaten slaagde in één keer. Meer dan 200 mensen hadden veertig pogingen of meer nodig.

Het slagingspercentage bij de praktijkexamens is 48,7 procent. Dat doen Nederlandse cursisten iets beter, met 51,3 procent. Bij de theorie-examens zijn wij dan weer een stuk slechter. Slechts 39,7 procent van de deelnemers slaagt in één keer.