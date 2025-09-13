Deel dit: Share App Mail Tweet

Test op rollenbank met 750 pk sterke Nissan Skyline GT-R gaat fout

Oei, de rollenbanktest met deze Nederlandse Nissan Skyline GT-R gaat niet volgens plan. Tijdens een run waarbij enkel de achteras met een zogeheten hub-dyno is verbonden, treedt plots de vierwielaandrijving in werking.

Het hele tafereel is gefilmd en de beelden gaan rond op social media. Het gebeurde tijdens een open dag van Spros Motorsports. De tuner is gehuisvest in Heinenoord, een plaatsje onder de rook van Rotterdam.

750 pk sterke Nissan Skyline GTR

“Bezoekers kregen de kans hun auto’s op de rollenbank te testen”, zo schrijft het bedrijf in een reactie. Ook deze 750 pk sterke Nissan Skyline GT-R van de R32-generatie, die overigens niet door Spros Motorsports is gebouwd, stelde zich kandidaat.

Normaalgesproken is een GT-R-uitvoering van de Skyline vierwielaangedreven. Maar wanneer je een bepaalde zekering eruit trekt, wordt al het vermogen naar de achteras gestuurd. “De bestuurder wist echter niet dat het 4WD-systeem in zijn auto was aangepast. In zijn Skyline wordt de vierwielaandrijving via de boordcomputer aangestuurd.”

Test op rollenbank gaat mis

Het systeem was volgens de tuner zo ingesteld, dat de voorwielen pas bij 3.500 toeren en een bepaalde gasklepstand ingeschakeld worden. Gewoonlijk treedt de vierwielaandrijving bij een GT-R direct in werking. “Om die reden hadden we in het begin geen aanwijzing om aan te nemen dat het 4WD-systeem van deze Nissan Skyline GT-R actief zou zijn.”

Als gevolg begonnen de voorwielen plots te draaien tijdens een testrun op de rollenbank. Te zien is hoe de auto ineens naar voren rijdt, terwijl de achteras nog met de hub-dyno verbonden is. Spannende beelden. Gelukkig laat Spros Motorsports weten dat noch de auto, noch de rollenbank beschadigd is geraakt.

108 jaar oude auto op de rollenbank

Een oersterke Nissan Skyline op de rollenbank zien is natuurlijk hartstikke gaaf, maar heb je ooit een 108 jaar oude Ford Model T op zo’n testbank gezien? Check hier hoeveel pk na meer dan een eeuw nog over is.



