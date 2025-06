Deel dit: Share App Mail Tweet

Test all seasonbanden: deze goedkope banden moet je niet kopen

All seasonbanden zijn ideaal voor de gemiddelde Nederlander die niet naar de garage wil om het rubber twee keer per jaar te verwisselen. Toch blijkt niet ieder vierseizoensrubber een goede investering. Sommige goedkope banden moet je niet kopen.all

All seasonbanden zijn handig voor de gemiddelde bestuurder, maar niet voor iedereen. Houd je van sportief rijden en wil je optimale prestaties in de zomer, dan moet je een set zomerbanden hebben. In de winter presteren winterbanden beter dan all seasons. Er zijn overigens meer redenen om niet voor vierseizoensbanden te kiezen.

Test all seasonbanden

Voor de gemiddelde boodschappenauto, leasebak of bestelbus zijn all seasonbanden een prima uitkomst. Tenminste, als je voldoende geld uitgeeft. Uit de bandentest van de ANWB blijkt dat veel goedkope, onbekende merken slecht scoren.

Je zou kunnen denken dat je bij merken als Goodyear, Pirelli en Michelin vooral betaalt voor de naam en de marketing. Natuurlijk zit er een marketingcomponent in de prijs, maar uit de test blijkt dat deze premiummerken hun meerprijs ook waarmaken: hun banden presteren aantoonbaar beter.

Koop deze banden niet

Voor de test werd de bandenmaat 225/45 R17W gebruikt. Sommige all seasonbanden scoren zo slecht, dat ze gerust afgeraden kunnen worden om te kopen. De Petlas Multi Action PT565 komt het slechts uit de bus gevolgd door banden van Arivo, APlus en CST. Deze scoren met name slecht op rijeigenschappen en veiligheid. Terwijl dat juist is waar het bij een band om draait.

Volgens de test is de beste all seasonband de Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, maar ook banden van Continental, Pirelli en Bridgestone scoren prima. Kortom, een iets duurdere band presteert veel beter. Welk rubber je ook kiest, zorg ervoor dat de banden van jouw auto altijd goed op spanning zijn.