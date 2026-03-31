Tesla verpulvert concurrentie bij grote verbruikstest met populaire elektrische auto’s

Je kunt van Tesla en zijn CEO vinden wat je wil, maar het merk weet wel hoe je elektrische auto’s bouwt. Dat bleek maar weer tijdens een uitgebreide EV-test van Autovisie.

Tijdens de test die in januari plaatsvond, werd bijna 800 kilometer afgelegd om zo een realistisch beeld te krijgen van het verbruik, de actieradius en laadprestaties van drie populaire EV’s in de winter. Het gaat om de De Tesla Model 3 Premium Long Range RWD (45.990 euro), Kia EV4 81,4 kWh Air (41.195 euro) en Ford Capri Extended Range Select RWD (45.750 euro).

Tesla Model 3 noteert indrukwekkend laag verbruik

Hoewel de Tesla Model 3 de afgelopen jaren meermaals flink geüpdatet is, is de EV in de basis al bijna negen jaar oud. Des te indrukwekkender is de goede verbruiksscore die de Model 3 haalde tijdens deze test. We hebben het verbruik op verschillende, constante snelheden gemeten. Bij elke snelheid was de Tesla superieur.

Daar moet bij worden gezegd dat de forsere buitenmaten, grotere banden en het hogere gewicht de Ford tegenwerken. Waarom is de Capri dan meegenomen in deze test? Omdat alle drie auto’s minder dan 50.000 euro kosten en op papier meer dan 600 kilometer actieradius halen uit iets minder dan 80 kWh aan accucapaciteit.

Hoeveel blijft over van 750 kilometer actieradius?

Doordat de Model 3 zoveel zuiniger met de beschikbare energie omspringt, claimt de Tesla zelfs een WLTP-actieradius van 750 kilometer. Fors meer dan de 627 en 625 kilometer van de Ford en Kia. Maar hoeveel blijft daar in deze winterse ecorun van over?

Het gemiddeld verbruik dat we met de Model 3 tijdens deze gehele test noteerden, bedraagt een nette 16,6 kWh/100 km. Daarmee komt zijn praktijkrange uit op 476 kilometer. De Ford troeft dankzij een efficiëntere aandrijflijn wel de Kia af en noteert 19,4 kWh/100 km, wat zich vertaalt naar een reëel bereik van 397 kilometer.

De Kia EV4, die flink te lijden heeft gehad onder de afwezigheid van een warmtepomp, zette een gemiddeld verbruik van 19,7 kWh/100 km neer, voor een praktijkrange van 396 kilometer. Opmerkelijk genoeg bedraagt de afwijking ten opzichte van het WLTP-bereik in alle gevallen rond de 37 procent.

Range bij een constante snelheid

Wie heel grote afstanden op een zeer constante snelheid rijdt, kan overigens meer actieradius uit de batterij persen. Hieronder het rijbereik bij een constante snelheid. Daarbij is de Model 3 wederom dominant. Tegelijkertijd stelde de Tesla op dit vlak juist teleur.