Tesla-verkopen storten nóg verder in! Rol Model S en X uitgespeeld

Elon Musk is net de Iraakse minister van Informatie, die tijdens de Golfoorlog doodleuk bleef beweren dat er niets aan de hand was, terwijl op de achtergrond de Amerikaanse bommen insloegen. Weken geleden zei Musk nog dat het met de Tesla-verkopen prima ging. Nou, niet dus…

Tesla heeft in de eerste zes maanden van 2025 precies 720.803 auto’s afgeleverd. Dat zijn er ruim 100.000 minder dan in dezelfde periode in 2024. Wat daarbij opvalt is de rol van de Cybertruck, Model S en Model X. Die was al klein, maar is nu helemaal nihil.

Aandeel Tesla Model S en X

In het eerste halfjaar van 2024 leverde Tesla 38.578 exemplaren van de Cybertruck, Model S en Model X af (de fabrikant splitst het niet uit), tegenover 792.188 stuks van de Model 3 en Model Y. In de afgelopen zes maanden waren dat er respectievelijk 23.275 en 697.528.

Met andere woorden: het aandeel van de Cybertruck, Model S en Model X in de totale Tesla-verkopen is in een jaar tijd van 4,6 procent naar 3,2 procent gegaan. Hoe kan dat? Ten eerste valt de vraag naar de controversiële Cybertruck zwaar tegen en ten tweede begint hun leeftijd de Model S en Model X parten te spelen.

Registraties Nederland gehalveerd

In Nederland zijn de Tesla-registraties in het afgelopen halfjaar gehalveerd, van 13.996 auto’s vorig jaar naar 6.881 nu. De nieuwe Model Y was in juni wel de bestverkochte auto. Er werden 1.250 exemplaren op kenteken gezet, waarmee hij de Skoda Elroq (979), Tesla Model 3 (749) en Kia EV3 (738) voor bleef.

Gedrag van topman Elon Musk

Opvallend is dat de markt voor elektrische auto’s in Noord-Amerika, Europa en Azië blijft groeien, maar dat het Tesla niet lukt om daarvan te profiteren. De verkopen van het merk daalden in 2024 voor het eerst in meer dan tien jaar. En dit jaar gaat het niet beter worden.

Dat het momenteel niet zo best gaat met Tesla komt mede door het gedrag van topman Elon Musk, die in de afgelopen maanden een soort semi-officiële rol vervulde in de regering van Donald Trump en nu via sociale media een nogal kinderachtige ruzie met de man uitvecht.

Daarbij helpt in Europa niet mee dat Musk zijn steun uitsprak voor de extreemrechtse Duitse partij AfD (Alternative für Deutschland) en afgelopen januari tijdens een politieke bijeenkomst meerdere keren de Nazi-groet leek te brengen.