Tesla-verkopen ingestort! Europeanen moeten niks van Musk hebben

Elon Musk gooit links en rechts (vooral links…) zijn eigen glazen in. Want met zijn controversiële rol in de Amerikaanse én Europese politiek jaagt hij steeds meer klanten tegen zich in het harnas. In de EU verkocht Tesla in januari bijvoorbeeld ruim 50 procent (!) minder auto’s.

Ligt dat aan de markt? Nee, want in januari werden er in Europa juist 37 procent meer EV’s verkocht. Het ligt dus aan Tesla zelf. Een deel van de verkoopdaling bij het merk komt ongetwijfeld door het feit dat er een nieuwe Model Y aan zit te komen. Potentiële klanten wachten daarop.

In Frankrijk zelfs daling 63 procent

Maar dat er in EU precies 50,3 procent minder Tesla’s werden verkocht, kan niet alleen daarmee te maken hebben. In Duitsland en Frankrijk was het probleem zelfs nog groter, met dalingen van respectievelijk 59,5 en 63,0 procent.

Grotendeels door Tesla Model Y

Als we naar de gedetailleerde cijfers van de Bovag kijken, dan komt de verkoopdaling in Nederland (42,3 procent in januari) echter wél grotendeels door de Model Y, want de registraties van de andere modellen bleven ongeveer gelijk.

Controversiële gedrag Elon Musk

Zoals gezegd, er is een nieuwe Model Y, waarvan de levering nog op gang moet komen. Al zal in Europa ook meespelen dat Elon Musk zich bemoeit met de Duitse en Engelse politiek, zijn steun uitspreekt voor de extreemrechtse AfD-partij en zich in het algemeen steeds controversiëler gaat gedragen.