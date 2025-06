Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Superchargers? Dit EV-merk komt met nieuw laadnetwerk

In China is een ontwikkelingsstrijd gaande tussen meerdere bedrijven om de krachtigste laadpaal te bouwen. Meerdere EV-laadpalen weten de 1.000 kW-laadsnelheid al te overtreffen. BYD wil een laadnetwerk met die laders nu in Europa uitrollen en gaat zo de strijd aan met de Tesla Superchargers.

Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News naar aanleiding van uitspraken van BYD’s Europese topvrouw en vicepresident Stella Li in Brussel.

EV-laadnetwerk als tegenhanger Tesla Superchargers?

Het merk gaat dat niet alleen doen, maar zegt de samenwerking op te zoeken met Europese bedrijven om het snellaadnetwerk uit de grond te stampen. Een deel van de laadpalen komt bij BYD-dealers te staan. Het netwerk zal een ‘gamechanger’ zijn, zo zegt Li.

BYD zal zodoende de strijd aangaan met Tesla, dat wereldwijd al een zeer uitgebreid EV-laadnetwerk heeft. Alleen in Europa telt het EV-merk van Elon Musk al meer dan 14.000 snelladers. Dat overtref je niet zomaar. Bovendien is nog niet bekend wanneer de BYD-laders hier kunnen verwachten.

Daarnaast zijn er nog andere spelers die aan de weg timmeren. Denk aan Ionity, dat aangaf met nieuwe snelladers te komen die snelheden tot wel 600 kW kunnen bereiken.

1.000 volt-boordnet van BYD

Ja, dat is minder dan de 1.000 kW waarmee BYD nu pronkt, maar op dit moment zijn er nog geen auto’s die dergelijke laadsnelheden aankunnen. Wel liet BYD recent een nieuw 1.000 volt-boordnet zien dat hier mogelijk profijt van kan hebben.

Snelst ladende elektrische auto

Tot nu toe mag de Lotus Emeya zich de snelst ladende EV op de Europese markt noemen. Deze elektrische sportsedan kan tot wel 350 kW snelladen en door de bijzonder goede celkoeling zou zelfs een piek van 445 kW mogelijk zijn. Onze rijtest met de Emeya zie je hieronder.