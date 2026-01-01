Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla-rijders installeren AliExpress-hulpmiddel (5 euro) om bij een crash snel uit de auto te komen

Niet alleen de inklappende deurhendels van Tesla liggen onder vuur, ook de elektrische deurbediening aan de binnenkant wordt bekritiseerd. Sterker nog, er zijn Tesla-rijders die AliExpress-hulpmiddelen installeren om de deur te openen na een crash.

Tesla heeft een goede reputatie als het op veiligheid aankomt – zelfs voor de Cybertruck. Hoewel er over de rijhulpsystemen en deurhendels nogal veel gezegd en geschreven wordt, presteren de auto’s goed tijdens crashtests.

Mechanische deurhendels zoeken na crash

Na een crash kan het minder fijn zijn in jouw Tesla. Doordat de elektrische deurbediening dan kan weigeren, moet je op zoek naar de mechanische ontgrendeling van de deur. Die is er natuurlijk, maar volgens critici zit hij soms op een moeilijk te bereiken plek.

Bij de Tesla Model 3 en Y vind je voorin voor de raambediening de mechanische noodhendel. Prima plek, maar voor de achterbank is gekozen om de ontgrendeling in het deurvak te plaatsen onder een rubberen matje en kunststoffen klepje.

Zit je op de achterbank in een Tesla Model X, dan is het nog beroerder in geval van een crash. Je moet namelijk het rooster voor de speaker weghalen om bij een metalen kabel te komen waarmee je de deur kunt openen. Bij de nieuwe Model S moet je een stuk vloermat onder de stoel wegduwen.

Fijn dat je nu weet hoe de Tesla-deur in geval van een ongeluk open moet, maar er zijn veel inzittenden die geen flauw idee hebben wat ze moeten doen in geval van een crash. Zo zijn er in Amerika al ongelukken gemeld waarbij mensen niet zelf uit de auto konden komen.

Hulpmiddel om sneller Tesla uit te komen

Sommige Tesla-eigenaren grijpen daarom zelf in en installeren een verlengstuk aan de noodhendel. Hierdoor kunnen de achterpassagiers in geval van een crash makkelijker de deur openen. Overigens kost het hulpmiddel slechts een paar euro op AliExpress.

Wil je niet vertrouwen op een AliExpress-gadget? Dan is het altijd verstandig om een glasbreker in de auto te hebben liggen.