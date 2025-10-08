Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla komt ineens met allergoedkoopste Model Y ooit

De ambitie lijkt duidelijk, iedereen moet straks in een Tesla gaan rijden. Althans, met hun nieuw geïntroduceerde model in Amerika lijkt het daar wel op. De nieuwe elektrische auto heet de Tesla Model Y Standard, de basisversie van de Model Y, en is daarmee ook de goedkoopste.

De Model Y Standard is, zoals de naam doet vermoeden, vrij sober. Tesla heeft duidelijk moeite gedaan om de auto zo goedkoop mogelijk te maken. Tegenwoordig is less is more een toegankelijke mentaliteit, dus wellicht slaat het merk hiermee een goeie richting in.

Goedkoopste Tesla

Kortgeleden lekte er informatie uit over de nieuwe Model Y, en leek het onwaarschijnlijk dat de vanafprijs daadwerkelijk het benoemde bedrag ging worden. Toch is het de realiteit. De Model Y Standard krijgt in Amerika namelijk een startprijs van 39.990 dollar, zo’n 5.000 euro goedkoper dan de huidige instapuitvoering van de Model Y. De verwachting was, mede door Tesla’s inspanningen om te besparen, dat het model goedkoper zou uitpakken.

Less is more

Alle kenmerkende Tesla-functies zijn standaard aanwezig in de nieuwe Model Y, die bovendien dezelfde software-ervaring biedt als de eerdere Y-modellen. Binnen zijn de stoelen nu bekleed met textiel en biedt de Tesla Model Y Standard 2.118 liter laadruimte met de tweede zitrij neergeklapt.

Het koetswerk van de Standard is, zacht gezegd, kaal. Hij moet het doen zonder een horizontale lichtbalk en glazen dak. Daarnaast zijn de 19-inch wielen ingewisseld voor kleinere 18-inch exemplaren, die volgens Tesla moeten zorgen voor lagere onderhoudskosten dankzij hun ‘maximale efficiëntie’.

Actieradius van de nieuwe Model Y

De Tesla Model Y Standard krijgt daarnaast een bereik van 517 km volgens de EPA-norm. Tesla noemt het ook wel ‘de meest efficiente Model Y ooit.’ Het model accelereert van 0-60 mph (97 km/h) in 6,8 seconden. Het huidige instapmodel van de Model Y doet dit in 5,9 seconden, dat verschil zal dan wel met de zogenoemde efficiëntie te maken hebben.

Het lijkt voor de hand te liggen dat het goedkoopste Tesla-model ook naar Europa komt, maar voorlopig wordt enkel over de variant gesproken in Noord-Amerika. Wil je op de hoogte blijven over de Tesla Model Y? Abonneer je dan op de gratis wekelijkse Autovisie Nieuwsbrief.