Tesla Model S en Model X uit productie! Maar niet omdat vrijwel niemand ze meer koopt
Tesla bestaat bij de gratie van de Model 3 en Model Y, want van de Model S en Model X verkoopt het merk al lang geen fatsoenlijke aantallen meer. Maar dat is niet de reden dat beide auto’s nu uit productie zijn genomen.
Dat het doek na veertien jaar valt voor de Model S is best een gebeurtenis. De Tesla was in 2012 de eerste écht bruikbare elektrische auto. Hij was groot, ruim, vlot, had een indrukwekkende range en kon met een behoorlijke snelheid laden.
Tesla Model X storingsgevoelig
De Model X was vooral een wat vreemde eend in de bijt, met zijn vleugeldeuren achter, die zeker in het begin voor nogal wat problemen en storingen zorgden.
Topjaar voor Model S was 2018
Van de Model S zijn in Nederland meer dan 15.000 exemplaren op kenteken gezet, waarvan meer dan een derde in 2018. Daarna was het voor de dure Tesla uit met de pret. Vorig jaar bleef de teller steken op slechts 135 stuks.
Geen verrassing! Deze drie beloftes van Tesla-topman Elon Musk kwamen niet uit in 2025
De Model X is bij ons nooit een hit geweest. In zo’n tien jaar tijd wist Tesla er slechts 5.903 te registreren, waarvan meer dan de helft in 2018. Vorig jaar kozen toch nog 115 mensen voor een Model X.
Marginale rol in Tesla-verkopen
Hoe klein de rol van de Model S en Model X na al die jaren nog is, laten de productiecijfers van Tesla zien. In 2025 bouwde de fabrikant iets meer dan 1,6 miljoen auto’s, waarvan maar 53.900 van de types Model S en Model X waren (Tesla gooit ze in de kwartaalcijfers altijd op een hoop).
Plaatsmaken voor robotproductie
Maar goed, dat is niet de reden dat er nu een einde komt aan de Model S en Model X. De reden is dat Tesla de fabriek waar ze worden gemaakt nodig heeft voor iets anders: de toekomstige productie van de Optimus-robot.
