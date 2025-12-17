Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla komt met racket (300 euro) voor iedereen die te cool is voor padel

Padellen is inmiddels net zo uniek als een Tesla Model Y of 3 rijden, maar er is nog een sport waarmee je nog wat unieker bent: pickleball. Opvallend genoeg kun je al wel voor je racket bij Tesla terecht.

Pickleball lijkt behoorlijk op padel, maar dan is het niet toegestaan om de muren te raken. Hoewel het in Nederland nog opkomend is, speelt al één op de zeven Amerikanen het spel.

Tesla-rack

Na de Cyberhammer, een vlammenwerper en Gigabier is het nu dus tijd voor een racket. Tesla-CEO Elon Musk liet zich eerder al positief uit over de sport.

Het racket is gemaakt in samenwerking met Selkirk Sport, maar heeft wel een Tesla-styling gekregen: minimalistisch en zonder opsmuk. Het racket is gemaakt van koolstofvezel en weegt slechts 220 gram.

In Nederland staat het racket nog niet op de prijslijst. In Amerika wordt hij verkocht voor 350 dollar, omgerekend iets minder dan 300 euro. Voor dit geld krijg je er wel een tas bij. Overigens heeft Lamborghini een padelracket dat nog duurder is.