Tesla komt eindelijk met Apple CarPlay, maar dat ziet er heel anders uit dan bij andere merken

Een van de grootste nadelen van het rijden in een Tesla is het ontbreken van Apple CarPlay en Android Auto. Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens verschillende interne bronnen, die persbureau Bloomberg sprak, krijgt de smartphone-integratie binnenkort ook een plek in Tesla’s.

Tot nu toe was het onmogelijk om een telefoon via Apple CarPlay te koppelen. Opvallend, want vrijwel iedere moderne auto biedt die mogelijkheid tegenwoordig.

Apple CarPlay in jouw Tesla

Op zich is het Tesla-besturingssysteem gebruiksvriendelijk en kun je ook prima zonder Apple CarPlay. Toch missen veel klanten het. De fabrikant heeft in het verleden al eens getest met het systeem, maar tot nu toe zat het nooit in een productieauto.

In de komende maanden komt daar volgens Bloomberg verandering in. Een exacte releasedatum is nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat CarPlay er in een Tesla anders uit gaat zien dan bij andere merken. Het systeem verschijnt in een apart venster binnen de bestaande Tesla-interface. Dat betekent dat alle voertuigfuncties bediend blijven worden via Tesla’s eigen software. Een integratie zoals Apple CarPlay Ultra, dat we inmiddels bij Aston Martin zien, lijkt dus niet aan de orde.

Android Auto?

Een groot deel van de Nederlanders heeft geen iPhone, maar een Android-telefoon. Voor die groep is er slecht nieuws: Tesla werkt volgens de huidige informatie niet aan ondersteuning voor Android Auto.

Het is bovendien nog onduidelijk of Tesla Apple CarPlay via een software-update zal uitrollen, of dat het systeem alleen beschikbaar komt op nieuwe modellen. Wil je op de hoogte blijven van dit nieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.