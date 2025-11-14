Tesla komt eindelijk met Apple CarPlay, maar dat ziet er heel anders uit dan bij andere merken
Een van de grootste nadelen van het rijden in een Tesla is het ontbreken van Apple CarPlay en Android Auto. Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens verschillende interne bronnen, die persbureau Bloomberg sprak, krijgt de smartphone-integratie binnenkort ook een plek in Tesla’s.
Tot nu toe was het onmogelijk om een telefoon via Apple CarPlay te koppelen. Opvallend, want vrijwel iedere moderne auto biedt die mogelijkheid tegenwoordig.
Apple CarPlay in jouw Tesla
Op zich is het Tesla-besturingssysteem gebruiksvriendelijk en kun je ook prima zonder Apple CarPlay. Toch missen veel klanten het. De fabrikant heeft in het verleden al eens getest met het systeem, maar tot nu toe zat het nooit in een productieauto.
In de komende maanden komt daar volgens Bloomberg verandering in. Een exacte releasedatum is nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat CarPlay er in een Tesla anders uit gaat zien dan bij andere merken. Het systeem verschijnt in een apart venster binnen de bestaande Tesla-interface. Dat betekent dat alle voertuigfuncties bediend blijven worden via Tesla’s eigen software. Een integratie zoals Apple CarPlay Ultra, dat we inmiddels bij Aston Martin zien, lijkt dus niet aan de orde.
Android Auto?
Een groot deel van de Nederlanders heeft geen iPhone, maar een Android-telefoon. Voor die groep is er slecht nieuws: Tesla werkt volgens de huidige informatie niet aan ondersteuning voor Android Auto.
Deze update maakt Android Auto net zo goed als Apple CarPlay
Het is bovendien nog onduidelijk of Tesla Apple CarPlay via een software-update zal uitrollen, of dat het systeem alleen beschikbaar komt op nieuwe modellen. Wil je op de hoogte blijven van dit nieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze update maakt Android Auto net zo goed als Apple CarPlay
-
Dit is de eerste Europese auto met Apple Carplay Ultra
-
Autofabrikanten bang voor ‘Apple-invasie’ en weigeren CarPlay Ultra
-
Benzine bijna 2,20 euro: ‘Boycot Russische olie en beperkte productie stuwen prijs’
-
Fiat Grande Panda vs. Firefly: deze leuke, betaalbare elektrische auto is het best
-
Cupra brengt de nieuwste en krachtigste Leon ooit uit: krijgt hij eindelijk Audi’s vijfcilinder?
-
Autovisie Jaarboek 2026: dit is het ideale cadeau voor een autoliefhebber
-
Laat de Lamborghini Urus staan! McLaren komt met grote SUV, en die is er sneller dan je denkt
-
China probeert stoplichtsprintjes te voorkomen met irritant (en nutteloos) stukje wetgeving
-
Tiener zakt 128 keer voor theorie-examen! Dit is hoeveel dat heeft gekost
-
Volvo gooit handdoek in de ring: schrapt lidar op ES90 en EX90
-
Zo dumpte boorbedrijf Elon Musk stiekem 12 kuub afval, terwijl het beloofde dit niet meer te doen