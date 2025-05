Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla heeft dit probleem nog in ieder geval vijf jaar

In een interview heeft Elon Musk gezegd dat hij nog ten minste vijf jaar aanblijft als topman van Tesla. Van dat probleem is de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s dus nog niet af.

Noemen we Musk nou een probleem voor Tesla? Jazeker, zijn rare fratsen en politieke bemoeienissen hebben het imago van het merk geen goed gedaan. En de verkopen ook niet.

Stijgende markt, dalend Tesla

In de stijgende markt voor elektrische auto’s dalen de verkopen van Tesla. Zo werden in de eerste drie maanden van dit jaar in Europa 24 procent meer EV’s geregistreerd, terwijl Tesla juist met 45 procent onderuit ging.

Elon Musk jokt tegen beleggers

Fake news, zullen de Teslarati nu roepen, want Musk heeft net tegen beleggers gezegd dat het uitstekend gaat met de verkopen van het bedrijf. Klopt, dat heeft-ie inderdaad gedaan, maar dat betekent dus dat-ie niet de waarheid heeft verteld.

Hij zei onder meer dat het alleen in Europa slecht gaat met Tesla. Nope, ook in China – de grootste markt voor Tesla – zit de klad in de verkopen, met in de eerste vier maanden van 2025 een daling van 9 procent. Het aantal Amerikaanse registraties daalde in het eerste kwartaal met eveneens 9 procent.

Het is niet voor niets dat Tesla in de Verenigde Staten met de ene na de andere korting strooit en klanten financieringsregelingen met nul procent rente aanbiedt.

Over de moeilijke situatie in Europa zei Musk: “Die geldt voor alle fabrikanten, zonder uitzondering. De Europese markt is vrij zwak op het moment.” Daar heeft-ie slechts deels gelijk in, want onder meer Audi, Cupra, Dacia, Mini Renault en Volkswagen zitten gewoon in de lift.