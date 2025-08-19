Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla erkent grootste ergernis en komt eindelijk met oplossing

Minimalisme in nieuwe elektrische auto’s gaat soms gepaard met de nodige dagelijkse ergernissen. Zo bezuinigde Tesla bij de Model S, X en 3 de richtingaanwijzer weg en verving deze met knoppen op het stuurwiel. Daar komt nu verandering in.

Hoewel Tesla ergerlijke besparing doorvoerde bij veel modellen, hield de Model Y wel de fysieke stengel achter het stuurwiel. Dit werkt simpelweg veel fijner en intuïtiever dan de knoppen op het stuur, helemaal bij rotondes. Een andere ergernis, het gebrek aan een digitaal instrumentarium, kan worden opgelost met een betaalbare AliExpress-gadget.

Einde aan grootste Tesla-ergernis

Tesla brengt nu de richtingaanwijzer terug. Tenminste, in China. Daar wordt de Model 3 nu standaard met een richtingaanwijzerstengel uitgerust. Klanten die reeds de Model 3 hebben gekocht, kunnen voor 2.499 Chinese renmibi (zo’n 300 euro) alsnog een richtingaanwijzer bestellen die achteraf wordt geplaatst.

Of hetzelfde in Europa en dus Nederland staat te gebeuren, is nog onduidelijk. Tesla Nederland laat aan Autovisie weten dat zij nog niets weten van de implementatie van de richtingaanwijzerstengel.

Review Model Y

In onderstaande video nemen we je mee in de enige Tesla die altijd de stengel heeft behouden. Kan de EV vandaag de dag nog concurreren met modellen van andere merken?