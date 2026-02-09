Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla heeft gigantisch imagoprobleem in Duitsland: “Driekwart brandt zijn vingers er niet aan”

Hoewel Elon Musk Tesla niet heeft opgericht, heeft hij het EV-merk wel tot grote hoogte getild. Nu lijkt hij het ook eigenhandig onderuit te schoppen.

Geen CEO binnen de autowereld is zo omstreden als Elon Musk. Nou ja… deze voormalig topman van Nissan kon er ook wat van. Maar vandaag de dag is het vooral Musk die de gemoederen bezighoudt. Hij was altijd al een markant figuur, maar met name sinds zijn politieke inmenging zijn velen iets gaan vinden van de Tesla-CEO.

Tesla kampt met dalende verkoopcijfers

Al Musks acties, uitspraken en niet nagekomen beloftes hebben gevolgen voor Tesla als merk. Eerder plakten veel Tesla-rijders bumperstickers op hun auto met teksten als ‘I bought this before Elon went crazy’. Dat zal Musk een worst wezen. Problematischer werd het toen de afkeer naar Tesla’s CEO de verkoopstatistieken ging beïnvloeden.

In Europa heeft Tesla al enige tijd te maken met dalende verkoopcijfers. Vorig jaar verkocht het bijna 28 procent minder dan in 2024. Ook dit jaar begint niet voorspoedig. De verkopen op ons continent lagen in januari bijna 44 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Mogelijk zorgt dit nieuwe budgetmodel voor een ommezwaai.

Duitsers niet happig op Elon Musk

Voor een deel zijn de slechte verkoopcijfers te verklaren door de groeiende concurrentie, maar onderschat niet de invloed van Musks gedrag. Een nieuw onderzoek onder Duitse autokopers laat zien dat het aanschaffen van een Tesla bij zo’n zestig procent nicht in Frage ist. Nog eens zestien procent heeft aangegeven waarschijnlijk niet voor een model van de Amerikaanse autobouwer te kiezen.

Volgens Matthias Diermeier, aangesloten bij het Institut der deutschen Wirtschaft, heeft dat te niet alleen te maken met de relatie tussen Elon Musk en Donald Trump, maar ook met zijn steun aan de zeer rechtse partij AfD. “De doorslaggevende factor voor de aankoop van een elektrische auto blijft politieke overtuiging” van de koper.”, zei Diermeier. Toch zijn er ook nog velen die achter Musk blijven staan.