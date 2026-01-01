Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Cybercab nu al in productie: komt Elon Musk zijn belofte toch na?

Na meerdere niet nagekomen beloftes nam in 2024 eigenlijk iedereen de uitspraken van CEO Elon Musk met een korreltje zout. Hij beloofde namelijk dat de Cybercab in 2026 in productie zou gaan. Nu laat het merk een video zien waarin het de productiestart bevestigt.

Hoewel de Tesla-baas niet al zijn beloftes nakomt, heeft hij wel de hele auto-industrie op zijn kop gezet met zijn elektrische auto’s. Gaat dat met de Cybercab opnieuw gebeuren?

Productie Tesla Cybercab gestart

Het idee van de Tesla Cybercab is eenvoudig: een auto zonder stuur en pedalen die volledig autonoom mensen en bagage kan vervoeren. Autovisie-redacteur Coen Grutters maakte in 2024 al kennis met een conceptmodel. In onderstaande video zie je de autonome taxi in detail.

Hoewel Tesla niet aangekondigd heeft dat de productie is gestart, laat het in de recap van 2025 ineens zien dat dit reeds gebeurd is. Betekent dit dat we in 2026 al een robotaxi op de weg zien rijden?

Nog geen massaproductie

Dat de productie van de Tesla Cybercab is gestart, betekent niet dat we een robotaxi ook echt gaan zien rondrijden. De auto moet eerst goedkeuring krijgen en dat kan in dit geval nogal lastig zijn. Eerder liet Tesla weten dat de massaproductie in april 2026 zou beginnen. Voor dit het geval is, moet de auto sowieso op een grote markt zijn goedgekeurd.

