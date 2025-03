Deel dit: Share App Mail Tweet

Te koop: Mini met middenmotor-V8

In het Verenigd Koninkrijk zitten veel creatieve autoliefhebbers die bijzondere bouwwerken maken. Zo duikt er nu een Austin Mini pick-up op die een middenmotor-V8 heeft. En hij is ook nog eens te koop!

Eerder zagen we al een Skoda Citigo die ongetwijfeld menig circuitauto de stuipen op het lijf jaagt. Deze Mini is misschien minder een raceauto, maar indrukwekkend is hij zeker.

Geen Mini

Is het echt nog een Austin Mini? Nee, eigenlijk niet. De auto staat op het GTD40-ladderchassis dat gebruikt wordt voor replica’s van de GT40. Het motorblok is tevens meer Amerikaans dan Brits.

In de ‘laadbak’ van de Mini ligt een 5,0-liter V8 van Ford. Deze stuurt middels een handgeschakelde versnellingsbak 300 pk naar het differentieel tussen de achterwielen. De auto is gebouwd door het Britse GT Developments die bekend staan om de bouw van GT40-replica’s.

De verwachte verkoopprijs

Het krankzinnige Mini-bouwwerk kan nu dus van jou zijn. De auto wordt aangeboden op een Britse veiling die aanstaande zaterdag afloopt. De verwachte verkoopprijs is 30.000 tot 35.000 Britse pond, zo’n 30.000 tot 35.000 euro.

Bieden op de auto kan via deze link.