Te hard gereden en gedeeld op social media: kun je achteraf een boete krijgen of opgepakt worden?

Wellicht heb je ze wel eens voorbij zien komen: filmpjes op social media van mensen die grof de snelheidslimiet overtreden in hun auto, of dashcambeelden van bestuurders die roekeloos rijgedrag vertonen. Maar wat doet de politie eigenlijk met deze beelden, en riskeren de bestuurders hierna ook nog een boete?

Er duiken vaker filmpjes op internet waarbij weggebruikers de regels overtreden. Zo hield een Nederlander een kilometer lang zijn BMW M3 in een drift op de A50.

Boete of aanhouding na rijdend filmen?

Mocht je het idee hebben om met 200 km/h over de Nederlandse snelwegen te rijden, dit te filmen en op social media te plaatsen, dan kun je daar beter twee keer over nadenken, zo laat een korpsleiding-woordvoerder van de poltie aan Autovisie weten. “Als gefilmd wordt dat je roekeloos rijgedrag vertoont, kan de politie daar zeker wat mee gaan doen.”

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet (WVW) verbiedt weggebruikers zich zodanig te gedragen dat zij gevaar of hinder veroorzaken. Op basis van dit artikel kunnen er wel degelijk aanhoudingen plaatsvinden of boetes worden uitgedeeld na het zien van roekeloos rijgedrag op video. “Een bestuurder kan worden aangehouden na het plaatsen van beelden. Mochten deze cruciaal bewijs leveren van bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag of betrokkenheid bij een misdrijf. De politie moet dan wel de persoon kunnen identificeren,” aldus de woordvoerder. Kortom, drift je en wordt dit gefilmd, dan kun je een bezoekje van de politie of een boete verwachten.

Snelheidsovertredingen

Toch kan niet iedere boete eenvoudig met video’s als bewijsmateriaal opgelegd worden. Bij het overschrijden van een snelheidslimiet – dat alleen op video te zien is – wordt het voor de politie lastig om achteraf nog een boete op te leggen. “Uitsluitend snelheidsovertredingen op beeld kunnen wij niet zo veel mee. Geijkte snelheidsapparatuur is nodig om de daadwerkelijk gereden snelheid vast te leggen. (…) Het verschilt per situatie wat we ermee kunnen doen. Het is alleen minder eenvoudig om te bekeuren of iemand aan te houden dan wanneer de politie zelf de overtreding vaststelt.”

Identificeren van bestuurder

Het identificeren van een bestuurder aan de hand van een filmpje is juridisch ingewikkeld, maar niet onmogelijk. De politie kan op verschillende manieren proberen de identiteit van de overtreder te achterhalen. Zo kan het de bestuurder vragen of hij of zij op het moment van de overtreding in de auto reed, of de tenaamstelling van het voertuig vergelijken met de eigenaar van het socialmedia-account waarop de beelden zijn geplaatst.

Volgens de woordvoerder zijn er eerder aanhoudingen gedaan naar aanleiding van socialmediabeelden. “Zo was er bijvoorbeeld een zaak waarin het rijbewijs van een 29-jarige man uit Eindhoven werd ingevorderd nadat dashcambeelden van zijn roekeloze rijgedrag online waren gezet.”

Het antwoord op de vraag of het verstandig is om eigen verkeersovertredingen te filmen en op social media te plaatsen, is duidelijk: nee. “Als iemand het idee heeft om zich roekeloos te gedragen in het verkeer en dat vervolgens op YouTube of welk platform dan ook plaatst, is het zeker niet zo dat de politie daar niets tegen kan beginnen.”