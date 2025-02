Deel dit: Share App Mail Tweet

Tanken in Duitsland wordt duurder: wanneer loont het niet meer?

Tanken in Duitsland wordt duurder doordat de overheid hogere CO2-heffingen gaat rekenen. Volgens het Duitse ADAC kan de prijs met wel 38 cent per liter stijgen. Loont het dan nog wel om bij onze oosterburen te gaan tanken?

In Duitsland kost een liter E10-benzine 1,729 euro. Bij de Nederlandse pomp betaal je momenteel gemiddeld 1,954 euro. Tank je 40 liter in Duitsland dan scheelt het momenteel dus 9 euro (prijzen ANWB).

Prijs benzine in Duitsland wordt hoger

Het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland is dus nog steeds flink. Echter, als er 38 cent per liter bijkomt, betekent dit dat benzine bij onze oosterburen duurder wordt dan in Nederland.

2027

Tenminste, als de prijzen in Nederland dan ook niet gestegen zijn. Hoewel er nu al een hoop ophef over de toekomstige prijsstijging is, duurt het nog even voordat deze nieuwe CO2-regels daadwerkelijk van kracht zijn. Pas in 2027 wordt de belasting ingevoerd.

