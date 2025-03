Deel dit: Share App Mail Tweet

Supersport is Morgan uit de toekomst, maar blijft ouderwets goed

Houd je van een klassiek design, maar wil je toch een nieuwe auto? Dan was je altijd bij Morgan aan het goede adres. De nieuwe Supersport is echter een Morgan uit de toekomst. Althans, zijn uiterlijk.

Toen het conceptmodel van de nieuwe Morgan werd getoond, liet de Britse fabrikant weten opnieuw gebruik te maken van een zes-in-lijn turbomotor van BMW. Daarbij blijft de auto licht.

Morgan Supersport

De uitgaande Morgan Plus Six weegt slechts 1.075 kg. De nieuwe Supersport is bijna 100 kg zwaarder en blijft dus naar moderne maatstaven relatief licht. Toch klinkt plus 100 kg nadelig, maar het nieuwe vlaggenschip van het merk heeft ook verbeteringen.

Het nieuwe aluminium platform moet stijver zijn waardoor de koets minder tordeert. Dit in samenwerking met nieuwe wielophanging en een directer stuurhuis, moet voor een betere rijervaring zorgen.

De aandrijflijn bestaat nog steeds uit een 3,0-liter zescilinder turbomotor van BMW, die goed is voor 335 pk. Het vermogen wordt middels een achttrapsautomaat van ZF naar het sperdifferentieel tussen de achterwielen gestuurd. De wielen van de Morgan Supersport zijn standaard 18 inch en optioneel 19 inch, voorzien van Michelin Pilot Sport 5-banden.

Moderner design

Wat veel moderner is bij de nieuwe Morgan Supersport, is natuurlijk het design. Zo beschikt de sportauto nu over led-verlichting en is de carrosserie gestroomlijnder. Dit geeft niet alleen een strakker design, maar zorgt ook voor 5 procent minder luchtweerstand en 20 procent minder lift dan zijn voorganger.

Wie met zijn Morgan Supersport op vakantie wil, hoeft niet langer een koffer op een bagagerek mee te nemen, al is dat nog wel mogelijk. De bagageruimte achter de stoelen is groter geworden, hoeveel laat het merk niet weten.

Prijs Morgan Supersport

De Morgan Supersport heeft een prijskaartje van 85.000 Britse pond. Dat klinkt goedkoop, echter, dat is de prijs zonder bpm en btw. In Nederland wordt hij dus al snel veel duurder.

