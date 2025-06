Deel dit: Share App Mail Tweet

Succesvolste flitser van Nederland schiet meer dan 175 bekeuringen per dag

Nederland staat vol met flitsers waarvan sommige erg succesvol zijn. Zo staat er een paal in Zuid-Holland die de overheid veel geld oplevert. Hij schiet tot wel 175 bekeuringen per dag!

Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CJIB-cijfers. Een flitspaal steekt met kop en schouders boven de rest uit.

Deze mobiele flitser levert de meeste bekeuringen op

Volgens de cijfers levert een flitser in Rotterdam de meeste bekeuringen op. De mobiele flitspaal staat langs de A16 richting Rotterdam-Kralingen. Tot en met april van dit jaar schoot de paal 21.105 boetes. Per dag worden er dus meer dan 175 automobilisten bekeurd. Hiermee levert hij meer bekeuringen op dan welke andere flitspaal, mobiele flitser, trajectcontrole of agent dan ook. Overigens zijn mobiele flitsers sowieso cashmachines.

Provincie Flitspaal Locatie Aantal Snelheidsovertredingen Zuid-Holland Rotterdam A16 thv hmp 15,7 richting Rotterdam-Kralingen 21.105 Groningen Groningen Europaweg thv Sontplein 14.606 Fryslân Heerenveen Stadionweg thv kr. Atalantastraat 13.839 Zeeland Schouwen-Duiveland N59 thv afrit N257 ri Zuid 10.383 Limburg Gulpen-Wittem N278 Rijksweg kruising Molenweg 7.201 Gelderland Putten N303 Voorthuizerstraat thv perceel 146 7.200 Noord-Brabant Halderberge N640 Sint Bernardusstraat thv huisnummer 15 7.064 Utrecht Leusden Randweg nabij fietsbrug 6.780 Noord-Holland Alkmaar N242 Provincialeweg thv hmp 41.5 5.829 Overijssel Oldenzaal Schipleidelaan thv huisnummer 15 5.819 Flevoland Lelystad Larserdreef thv perc Ketelmeerstraat 220 2.595 Drenthe Noordenveld N372 Roderweg kruising Bunnerveenseweg 1.640

De andere flitspalen die erg succesvol zijn staan in Groningen, Friesland en Zeeland. Echter, die leveren wel veel minder bekeuringen op. Toch is de flitser in Friesland extreem succesvol in verhouding tot het totale aantal boetes in de provincie. 74 procent van alle bekeuringen in Friesland zijn afkomstig van deze flitspaal.

Per flitspaal haalt Friesland dan ook de meeste boetes binnen. Dit heeft ook te maken met het feit dat er in de provincie slechts 0,9 flitspalen per 1000 kilometer te vinden zijn. Ter vergelijk: in de dichtbeflitste provincie van Nederland (Zuid-Holland) staan per 1000 kilometer aan weg 12,6 flitspalen.