Studie concludeert: van deze geur in je auto word je een betere chauffeur

Het is vandaag 1 april, maar dit onderzoek is zeker geen grap. In China zijn ze er achtergekomen dat de geur in een auto het rijgedrag van een bestuurder positief kan beïnvloeden.

Aan welke geur moeten we dan denken? Die van benzine, koffie of shoarma? Nee, als je echt veilig op pad wil ’s ochtends, dan moet je aan pepermuntjes gaan ruiken, zo luidt de conclusie van de Chinese onderzoekers.

Beter opletten door geur van pepermunt

Ze hebben een rapport gepubliceerd met de catchy titel: ‘Cognitive activation and emotional regulation effects of olfactory intervention in the context of advanced driver assistance systems’. Daarin staat dat bestuurders van de geur van pepermunt beter opletten en sneller reageren.

Zit je met witte knokkels en opgetrokken schouders achter het stuur, dan stellen de onderzoekers de geur van citrus voor. Daarvan worden bestuurders kennelijk kalmer, met name als ze in druk stadsverkeer met complexe verkeerssituaties moeten omgaan.

Nou zijn pepermunt en citrus ook de enige twee geuren die zijn onderzocht, moeten we toegeven. Dus of de geuren van een nieuwe auto, verschaald bier of een gepelde mandarijn ook een positief (of negatief) effect hebben, is niet bekend.