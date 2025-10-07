Deel dit: Share App Mail Tweet

Stroomuitval deze winter: betaalbare EV’s fungeren als powerbank

Netbeheerder Enexis waarschuwt voor stroomuitval tijdens aankomende winterdagen. Hoewel een elektrische auto in zo’n geval niet handig lijkt, kan een EV juist uitkomst bieden. Deze betaalbare elektrische auto’s fungeren als powerbank.

Sommige elektrische auto’s kunnen stroom terugleveren. Dat kan op twee manieren. Met Vehicle to Grid (V2G) kun je via de meterkast terugleveren aan het net. Dit stelt je tevens in staat het hele huis van stroom te voorzien met energie uit het accupakket van jouw elektrische auto. Dit wordt ook wel Vehicle to Home (V2H) genoemd. Daarnaast bestaat er Vehicle to Load (V2L) dit betekent dat je een stroomkabel aan het laadpoort kunt aansluiten. Een stekkerdoos of apparaat wordt dan direct gekoppeld aan de auto.

Betaalbare elektrische auto’s met V2L

In Nederland is Vehicle to Grid nog niet zo gangbaar. We kennen slechts enkele pilot-projecten. Als consumenten in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg niet tijdens de koudste dagen tijdelijk zonder stroom willen zitten, is een occasion met Vehicle to Load de enige optie als je geen dure thuisbatterij of ronkende aggregaat wil.

De netbeheerder van de provincies kijkt momenteel naar oplossingen voor het aanstaande probleem. Ze vragen huishoudens om tijdens koude dagen tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 21.00 uur minder stroom te verbruiken en het verbruik beter te spreiden over de dag. Zo wordt stroomuitval voorkomen.

1. Dacia Spring

De Dacia Spring (die net is vernieuwd) is de goedkoopste elektrische auto van Nederland en kun je krijgen vanaf 18.900 euro. Voor dit geld biedt hij een 26,8 kWh-accupakket. Middels een tussenstuk kun je een elektrisch apparaat aan het laadpoort van de Dacia Spring koppelen en fungeert de EV als grote powerbank.

Het systeem kan tot 16 ampère en 3,7 kW terugleveren. Een moderne zuinige wasmachine verbruikt met een 40 graden-programma zo’n 0,9 kWh en die ampère-piek kan tijdens het verwarmen oplopen tot 10-11 A. Kortom, je kunt tijdens een stroomuitval zo’n 26 wasjes draaien met de energie van de Dacia Spring. Dit is afhankelijk van de verliezen in de kabel en andere componenten.

2. Dongfeng Box

Ook de Dongfeng Box is een betaalbare elektrische auto. De basis-uitvoering komt met een 31,4 kWh-accupakket en kost 23.499 euro. Ook deze betaalbare elektrische auto beschikt over V2L-functionaliteit.

De Box kan ontladen tot maximaal 3,3 kW en 14,3 ampère. Hij levert dus iets minder power dan de Spring, maar kan met zijn grotere accupakket wel langer in stroom voorzien. Ook bij de Dongfeng moet dit ontladen via het laadpoort met een adapter.

3. Hyundai Inster

Een andere betaalbare elektrische auto die als een grote powerbank te gebruiken is als de stroom uitvalt, is deze Hyundai Inster. De goedkoopste uitvoering heeft een 42 kWh-accupakket en een prijskaartje van minimaal 24.295 euro.

Bij de Inster kun je terugleveren via een verloopstekker, maar ook middels het stopcontact in het interieur. Deze kan tot 16 ampère en 3,6 kW terugleveren, net als met de adapter. Door het redelijk grote accupakket kun je tijdens een stroomuitval wel even vooruit met de accu van de Inster.