Deel dit: Share App Mail Tweet

Stoppen met camper verboden? Nederlanders, let op in dit Europese land

Griekenland is een fantastische plek om op vakantie te gaan, toch? Niet voor eigenaren van een camper. Toeristen kunnen met hun kampeerwagen opmerkelijke boetes krijgen.

Zoals in meer landen is het verboden om in Griekenland wild te kamperen. Echter, de wet die op 16 januari 2025 is aangenomen, lijkt compleet door te slaan.

Nederlanders met camper of caravan in Griekenland moeten opletten

In verschillende Griekse media wordt gesproken over toeristen die boete krijgen omdat ze even stoppen voor koffie. Langs het strand en kust, een archeologische vindplaats en bosranden en bossen mag je niet meer parkeren met een camper of caravan.

Daarbij is het voortaan verboden om een camper langer dan 24 uur in een woonwijk te parkeren. Langer stilstaan mag enkel op een aangewezen parkeerplaats of camping.

Een boete voor de optreding bedraagt tot wel 300 euro per persoon. Als je vlucht of de zaak voor laat komen, riskeer je zelfs een gevangenisstraf van drie maanden of een boete van 3.000 euro. Daar kun je ook een cabrio voor kopen. Ook de Grieken zelf worden door deze maatregel geraakt, er mag maar één camper of caravan per huiseigenaar gestald worden.

Wildkamperen was al verboden

In principe was wildkamperen al verboden in Griekenland, maar het werd niet gecontroleerd en veel Grieken lieten voor een kleine vergoeding wat kampeerders op hun perceel staan. Hoewel de wet is bedoeld om het land te beschermen en zaken als zwerfafval tegen te gaan, spreekt ook de Griekse media van verontwaardiging bij de locals.

De Griekse minster van Toerisme heeft inmiddels al toegezegd dat de wet wordt versoepeld. Onduidelijk is binnen wat voor een termijn de wet zal worden aangepast. Tot die tijd moet je als Nederlander goed opletten als je naar Griekenland gaat met de camper.