Stinkend rijk, maar niet willen opvallen? Deze Porsches zijn voor jou

Een nieuwe Porsche kun je alleen rijden als je flink wat geld bij elkaar hebt gespaard. Wil je niet met je geld pochen, maar toch een luxe, snelle auto van het merk rijden? Dan zijn deze nieuwe Black Editions wat voor jou.

Als je Porsche wil rijden, ben je minimaal 86.000 euro kwijt voor een Macan. Een Taycan kost zo’n 20 mille meer en voor een Cayenne moet je minimaal 168 mille meebrengen. Van die laatste twee komen er een Black Editions die ongetwijfeld nog een stukje duurder zijn.

Porsche Black Edition

Doorgaans zijn Black Editions auto’s met zwarte wielen, meer opsmuk en vallen ze juist meer op door het overdadig gebruik van de zwarte kleur – bijvoorbeeld bij Rolls-Royce. Bij Porsche pakken ze het anders aan. Ja, ook deze Black Editions hebben zwarte sierlijsten, spiegelkappen en modelaanduiding, maar worden ze samengesteld met zilveren wielen, dan zijn ze bepaald niet ordinair.

Porsche Taycan Black Edition. (Afbeelding: Porsche) Porsche Taycan Black Edition. (Afbeelding: Porsche) Porsche Taycan Black Edition. (Afbeelding: Porsche) Porsche Taycan Black Edition. (Afbeelding: Porsche)

Ook in het interieur komt de kleur zwart vaker terug, zo plaatst het merk geborsteld donker aluminium. Daarbij krijgt de Porsche Taycan Black Edition standaard het grotere, optionele 105 kWh-accupakket. Hij is leverbaar als Taycan, Taycan 4 en Taycan 4S Sedan, Taycan en Taycan 4S Sport Turismo.

De Porsche Cayenne komt ook als Black Edition met meerdere motoriseringen. Hij is er als Cayenne, Cayenne E-Hybrid en Cayenne S E-Hybrid. Daarbij is er ook nog keuze uit de SUV en SUV-coupé.

Ook in andere kleuren

Dat Porsches Black Edition niet zo zwart-wit is als je wellicht denkt, bewijst het feit dat je ook andere kleuren kunt bestellen met het pakket. Zo is het mogelijk om een zilveren Black Edition te rijden.

