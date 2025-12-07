Deel dit: Share App Mail Tweet

Sterren tellen! Je raadt nooit hoeveel logo’s de nieuwe Mercedes GLB heeft

Mercedes wil herkenbaar zijn en stopt zijn nieuwste modellen daarom (te) vol met logo’s. Kijk maar eens naar deze elektrische Mercedes GLB, waarvan je nooit raadt hoeveel sterren erin zijn verstopt.

Hoeveel zijn het er precies? Dat weten we niet, om eerlijk te zijn, want we zijn bij 265 gestopt met tellen: 1 op de motorkap, 2 in de koplampen, 95 in de ‘grille’, 4 in de achterlichten, 1 op de achterklep, 1 op het stuur, optioneel 158 in het glazen panoramadak en nog veel meer.

Mercedes GLB is groter geworden

Is het overkill? Zeg het maar. Wij vinden de nieuwe Mercedes GLB in ieder best geslaagd qua design. Hij heeft dezelfde verhoudingen als zijn voorganger, maar is 10 centimeter langer geworden (5 centimeter ten opzichte van de EQB) met een 6 centimeter grotere wielbasis.

De GLB meet nu 4,73 meter in de lengte en heeft 2,9 meter tussen de voor- en achteras zitten. Daardoor is hij vanbinnen ruimer geworden. Op de achterbank zit je zelfs met een lengte van 1,90 meter heel goed. De zitjes achter in de zevenzitter zijn alleen geschikt voor passagiers tot 1,70 meter.

Te krijgen als vijf- of zevenzitter

Want ja, net als voorheen is de GLB er als vijf- of zevenzitter. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de bagageruimte 540 of 480 liter groot. Met de leuningen van de tweede zitrij plat ontstaat er in de variant met vijf zitplaatsen een laadruimte van zo’n 1.700 liter. De zevenzits-GLB komt tot ongeveer 1.600 liter.

Met indrukwekkend grote frunk

Zijn voorganger, de elektrische EQB, stond op een aangepast brandstofplatform en had geen frunk. De nieuwe GLB maakt gebruik van dezelfde MMA-architectuur als de CLA en biedt onder de voorklep wél plaats aan bagage. Sterker nog, de frunk van het model is maar liefst 127 liter groot. Indrukwekkend.

Dashboard van de Mercedes CLA

Het dashboard van de GLB kennen we van de CLA. Er zijn nauwelijks nog fysieke knoppen aanwezig (alleen twee op het stuur), al werkt het infotainmentsysteem razendsnel en redelijk gebruiksvriendelijk. Wie voor het optionele MBUX Superscreen kiest, krijgt een extra display voor de passagier.

Iedere GLB heeft een enorm glazen panoramadak. Dat is als optie uit te rusten met elektrochromatisch glas, dat met een druk op een knop melkwit gemaakt kan worden en weer transparant. Ook zitten er dan 158 Mercedes-sterren in, die in het donker oplichten.

Twee versies van elektrische GLB

Wanneer de Mercedes GLB in het voorjaar van 2026 op de markt komt, zijn er twee versies beschikbaar: de GLB 250+ met achterwielaandrijving, 272 pk en een range van 631 kilometer, en de GLB 350+ 4Matic, met 4WD, 354 pk en een 614 kilometer range.

Ze hebben allebei een 85 kWh-batterij. En daarmee hebben ze meer capaciteit dan de EQB had, want die kwam op zijn 66,5 kWh-batterij maximaal 450 kilometer ver. Er komt op termijn ook nog een instapversie van de GLB met een 58 kWh-accu en 224 pk.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

De GLB heeft een boordspanning van 800 Volt en kan met maximaal 320 kW laden. Dat betekent dat-ie in tien minuten 260 kilometer aan range kan binnenhalen. AC-laden doet-ie standaard met 11 kW (22 kW is een optie). Ook heeft de Mercedes GLB een warmtepomp.

Tot slot, de GLB 350+ 4Matic mag maar liefst 2.000 kilo trekken, wat veel is voor een EV in deze klasse. Daarbij is de auto uitgerust met een transmissie met twee verzetten, net als de CLA. De eerste versnelling zorgt voor meer zuinigheid in de stad en een beter sprintvermogen, de tweede voor meer efficiëntie op hogere snelheid.

Mercedes GLB ook als hybride

Wil je nou wel een GLB, maar geen volledig elektrische? Wacht dan op de hybrideversies, die een paar maanden later komen. Die hebben een 1,5-liter turboviercilinder en een 1,3 kWh-batterij aan boord en kunnen in de stad hele kleine stukjes elektrisch rijden.

Zijn het mild-hybrides? Daar is Mercedes vaag over. Op de website van het merk worden de CLA’s met dezelfde aandrijflijn aangeduid als mild-hybride, maar de ontwikkelaars die wij spraken ontkennen dat ze dat zijn. Het zijn full-hybrids, hielden ze vol.