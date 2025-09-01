Deel dit: Share App Mail Tweet

Stem op Autovisie en win een Nintendo Switch 2 t.w.v. 500 euro

Autovisie is genomineerd voor Website van het Jaar. Jij als (online) lezer heb je er ook wat aan! Door te stemmen kun jij namelijk een Nintendo Switch 2 (€ 500), een Ninja SLUSHi (€ 330) en een Sony XM5 koptelefoon (€ 280) winnen.

Autovisie doet mee in de categorie mobiliteit. Onder de genomineerden vind je ook onze collega’s van Culy (food & beverages), De Telegraaf (nieuws) en Metro (nieuws).

Website van het jaar!

Als je stemt op Autovisie voor de Website van het Jaar, maak je niet alleen de redactie blij. Ook kun je dus prijzen winnen. Hier kun je stemmen en kans maken op onder andere een Nintendo Switch 2.