Deel dit: Share App Mail Tweet

Stellantis schrapt ‘zelfrijdende auto’s’. En dat snappen we helemaal

Wanneer kunnen we nou eens lekker achterover leunen in een zelfrijdende auto? Krantje erbij, filmpje op de tablet. Als we experts moeten geloven, dan duurt dat nog jaren, zo niet decennia. En Stellantis gelooft er ook niet helemaal meer in.

Nou moeten we dat enigszins nuanceren, want het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van een Level 3-rijassistent is grotendeels een financiële. Stellantis heeft het moeilijk en kan de miljarden die zo’n systeem kost ongetwijfeld beter gebruiken. Zo keerde het bedrijf recent ook al waterstof de rug toe.

Niveaus van zelfrijdende auto’s

Autonome en semi-autonome systemen zijn er in zes variaties. Een auto zonder enige automatisering wordt aangeduid met Level 0. De meeste nieuwe modellen hebben nu een Level 2-assistent aan boord, die in bepaalde situaties het sturen, remmen en gasgeven kan overnemen, maar altijd menselijk toezicht nodig heeft.

BMW en Mercedes zijn momenteel de enige twee fabrikanten die Level 3-systemen aanbieden, op de 7-serie en S-klasse. Daarmee kunnen bestuurders op de snelweg, tot een bepaalde snelheid, in principe iets anders gaan doen en hoeven ze niet op de weg te letten.

Stellantis stopt niet helemaal

Stellantis was ook bezig met zo’n assistent: STLA AutoDrive 1.0. Maar het concern heeft daar naar verluidt de stekker uitgetrokken, zo meldt persbureau Reuters op basis van interne bronnen. Als redenen worden genoemd: de hoge kosten, de technische uitdagingen en het feit dat er voorlopig weinig vraag lijkt te zijn bij klanten.

Heeft Stellantis dan helemaal geen ambitie meer om naar Level 3 te gaan? Jawel, maar de benodigde systemen zullen dan van een externe leverancier moeten komen, niet meer vanuit het bedrijf zelf. Dat heeft onder meer als nadeel dat Stellantis er in de toekomst minder controle over heeft.

Tegenvallende resultaten

Maar financieel gezien is de beslissing van het concern hartstikke logisch. In de afgelopen tien jaar heeft de auto-industrie meer dan honderd miljard euro in de ontwikkeling van autonoom rijden gestoken, met tot nu toe tegenvallende resultaten.

Diverse fabrikanten hebben hun ambities op het gebied al teruggeschroefd. Zo is General Motors gestopt met de zelfrijdende taxi’s van Cruise en heeft ook Uber er de brui aan gegeven. Berucht is natuurlijk Tesla, dat al meer dan tien jaar ieder jaar roept dat volledig zelfrijdende auto’s er nu toch echt aankomen.