Stellantis sjoemelde met Nederlandse campers, krijg je geld terug door schadeclaim?
Bij Stellantis stapelen de laatste tijd de problemen op. Dit jaar moest het autoconcern al meerdere keren modellen terugroepen. Nu komt er een schadeclaim van verschillende organisaties, omdat dieselcampers zijn afgeleverd met sjoemelsoftware.
De claim komt van Stichting Car Claim, samen met de Consumentenbond, ConsumentenClaim en de Nederlandse Kampeerauto Club. Het gaat om dieselcampers met een motorblok van Fiat. Dit Italiaanse merk is een onderdeel van Stellantis.
Sjoemelsoftware bij Stellantis?
Volgens de eerste berichten gaat het in Nederland om tienduizenden voertuigen met een Euro 5- en Euro 6-motorblokken, geleverd tussen 1 september 2009 en 1 september 2019. Uit onderzoek blijkt dat deze motoren meer schadelijke stoffen uitstoten dan is toegestaan. Een Amsterdamse rechter oordeelde in 2025 al dat Stellantis-merken dit soort technieken eerder toepasten in personenauto’s.
Volgens de Consumentenbond hebben kopers te veel betaald voor een camper die niet aan de regels voldoet. Daarmee is hij minder waard. Stellantis heeft nog niet gereageerd op de nieuwe claim. De organisaties hebben het concern opgeroepen om in gesprek te gaan over een oplossing.
Deze campers werden allemaal met de betreffende dieselmotoren van Stellantis geleverd: Bürstner, Hymer, Knaus, Dethleffs, Adria, Carado, Sunlight, Chausson, Challenger, Hobby, Rapido, Laika, Roller Team, Weinsberg, Carthago, Globecar, Pössl, Pilote, Bavaria, Eura Mobil, Frankia, Niesmann+Bischoff en Morelo. Dit zijn de specifieke motorblokken waarmee is gesjoemeld:
- 1,3 Liter Multijet; 1,3 Liter 16V Multijet
- 1,6 Liter Multijet; 1,6 Liter
- 2,0 Liter Multijet; 2,0 Liter
- 2,2 Liter Multijet II
- 2,3 Liter; 2,3 Liter Multijet
- 3,0 Liter
Zo doe je mee met de claim
Ondertussen kunnen eigenaren zich bij de Consumentenbond aanmelden voor de zaak tegen Stellantis. Hoeveel geld eigenaren terugkrijgen is nog niet duidelijk, maar de actie is no cure, no pay. Alleen als eigenaren gecompenseerd worden betalen ze de Consumentenbond een vergoeding van 25 procent. Deze organisatie maakt zich niet alleen hard voor consumentenbelangen, maar onderzoekt ook auto’s op hun betrouwbaarheid.
