Spotgoedkope Dacia heeft actieradius van bijna 1.600 kilometer
‘Spotgoedkope Dacia’ klinkt als een pleonasme. Het is immers een budgetmerk. Neem de Dacia Sandero, die de lijst met goedkoopste auto’s van Nederland topt. Tegelijkertijd biedt deze prijsknaller wel een enorme actieradius. Die is nu toegenomen tot bijna 1.600 kilometer.
De Sandero is geen elektrische auto. Dan zou deze range wel héél knap zijn (al is deze opmerkelijke EV wel degelijk zo ver gekomen op één acculading). De Dacia maakt gebruik van een BiFuel-motor die op zowel benzine als lpg rijdt.
Dacia Sandero heeft actieradius van 1.590 kilometer
De Dacia Sandero (Stepway) had al een lange adem, maar komt door een grotere lpg-tank nog verder. De inhoud steeg van 40 liter naar 49,6 liter, waardoor hij een actieradius haalt van 1.590 kilometer als je de benzinetank ook leegrijdt.
Bovendien heeft de 1,2-liter driecilinder turbomotor voortaan 120 pk in plaats van 100 pk. Hij is ook leverbaar met een automatische zesbak met dubbele koppeling, als zelf schakelen niet op de wensenlijst staat. De Sandero Stepway zal daarnaast als Hybrid 155 verkrijgbaar zijn. Deze aandrijflijn kennen we al van de Bigster.
Vernieuwd interieur
Naast de vernieuwde Eco-G 120-uitvoering en hybridevariant, ontvangt de Sandero (Stepway) een nieuw multimediascherm, een opgefrist stuur, nieuwe rijhulpsystemen, een digitale cockpit, een draadloos laadstation voor de telefoon en vernieuwde koplampen. De onder particuliere kopers populaire Sandero wordt ook leverbaar met de Tce100-benzinemotor.
Dacia Jogger als Hybrid 155
De Dacia Jogger wordt leverbaar als Hybrid 155 en die vervangt de Hybrid 140. De nieuwe aandrijflijn werd binnen Dacia voor het eerst op de Bigster geïntroduceerd. Het systeemvermogen bedraagt 155 pk en 170 Nm, terwijl hij volgens Dacia tien procent zuiniger is dan voorganger. Hij is onveranderd als zevenzitter leverbaar. Voorts krijgt de Jogger LED-lichtunits met de nieuwe omgekeerde T-signatuur van Dacia. De Sandero Stepway krijgt dezelfde hybride aandrijflijn en hetzelfde koplampthema.
Stroomuitval deze winter: betaalbare EV’s fungeren als powerbank
Op de hoogte blijven van de vernieuwde Dacia Sandero en Jogger? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief. Eerder vertelden we je al over de vernieuwde Spring.
